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BİM'den indirim açıklaması: 'Alış fiyatları aşağı gelirse biz de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz'
BİM'den indirim açıklaması: 'Alış fiyatları aşağı gelirse biz de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz'
Zincir market BİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim çıkışı hakkında açıklama yaptı. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T10:15+0300
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bim
ekonomi
recep tayyip erdoğan
indirim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketler hepsi de nasıl çıkarken hızla fiyatları çıkartıp etiketleri ona göre değiştirdiyseler, inerken de aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım" sözlerine BİM'den cevap geldi.Herkes döviz kuru nedeniyle yapılan zamların geri çekilmesini beklerken BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı.'Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor'Kurdaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.Hürriyet'e konuşan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
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bim, recep tayyip erdoğan, indirim, arz

BİM'den indirim açıklaması: 'Alış fiyatları aşağı gelirse biz de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz'

10:15 26.12.2021 (güncellendi: 10:19 26.12.2021)
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BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© DHA
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Zincir market BİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim çıkışı hakkında açıklama yaptı. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketler hepsi de nasıl çıkarken hızla fiyatları çıkartıp etiketleri ona göre değiştirdiyseler, inerken de aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım" sözlerine BİM'den cevap geldi.
Herkes döviz kuru nedeniyle yapılan zamların geri çekilmesini beklerken BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı.

'Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor'

Kurdaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.
Hürriyet'e konuşan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."

Şok Marketler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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