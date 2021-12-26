https://tr.sputniknews.com/20211226/bimden-indirim-aciklamasi-alis-fiyatlari-asagi-gelirse-biz-de-raf-fiyatlarini-asagi-guncelleriz-1052124773.html

BİM'den indirim açıklaması: 'Alış fiyatları aşağı gelirse biz de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz'

BİM'den indirim açıklaması: 'Alış fiyatları aşağı gelirse biz de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz'

Zincir market BİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim çıkışı hakkında açıklama yaptı. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T10:15+0300

2021-12-26T10:15+0300

2021-12-26T10:19+0300

bim

ekonomi

recep tayyip erdoğan

indirim

arz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketler hepsi de nasıl çıkarken hızla fiyatları çıkartıp etiketleri ona göre değiştirdiyseler, inerken de aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım" sözlerine BİM'den cevap geldi.Herkes döviz kuru nedeniyle yapılan zamların geri çekilmesini beklerken BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı.'Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor'Kurdaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.Hürriyet'e konuşan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

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bim, recep tayyip erdoğan, indirim, arz