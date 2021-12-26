https://tr.sputniknews.com/20211226/ibrahim-tatlises-kendisini-dinlemek-icin-kredi-ceken-hayraninin-kredi-borcunu-kapatacak-1052124442.html

İbrahim Tatlıses, kendisini dinlemek için kredi çeken hayranının kredi borcunu kapatacak

İbrahim Tatlıses, kendisini dinlemek için kredi çeken hayranının kredi borcunu kapatacak

Ankara Günay'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranına büyük bir jest yaptı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

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ibrahim tatlıses

yaşam

şanlıurfa

kredi borcu

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İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek hayranlarını selamladı.'İmparator' lakaplı Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

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ibrahim tatlıses, şanlıurfa, kredi borcu