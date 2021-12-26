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https://tr.sputniknews.com/20211226/ibrahim-tatlises-kendisini-dinlemek-icin-kredi-ceken-hayraninin-kredi-borcunu-kapatacak-1052124442.html
İbrahim Tatlıses, kendisini dinlemek için kredi çeken hayranının kredi borcunu kapatacak
İbrahim Tatlıses, kendisini dinlemek için kredi çeken hayranının kredi borcunu kapatacak
Ankara Günay'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranına büyük bir jest yaptı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T10:05+0300
2021-12-26T10:05+0300
2021-12-26T10:10+0300
ibrahim tatlıses
yaşam
şanlıurfa
kredi borcu
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İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek hayranlarını selamladı.'İmparator' lakaplı Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211219/ibrahim-tatlises-hulya-avsar-canimi-istesin-veririm-1051914318.html
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ibrahim tatlıses, şanlıurfa, kredi borcu
İbrahim Tatlıses, kendisini dinlemek için kredi çeken hayranının kredi borcunu kapatacak 10:05 26.12.2021 (güncellendi: 10:10 26.12.2021)
Ankara Günay'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranına büyük bir jest yaptı.
İbrahim Tatlıses,
Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, ' ' şarkısıyla açılış yaptı. Haydi Söyle
12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek hayranlarını selamladı.
'İmparator' lakaplı Tatlıses,
Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.
Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının
kredi borcunu kapatacağını açıkladı.
Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük
alkış aldı.