https://tr.sputniknews.com/20211226/kilicdaroglu-erdoganin-soylediklerine-bakmayin-o-once-konusur-sonra-dediklerimi-aynen-yapar-1052135908.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa üzerinden kendisini eleştirmesine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T17:37+0300

2021-12-26T17:37+0300

2021-12-26T17:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

şanlıurfa

eleştiri

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa üzerinden ana muhalefetle ilgili sözlerine yanıt verdi.Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Ey, şahıs. Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir" dedi.Kılıçdaroğlu'nun diğer paylaşımı şöyle oldu:

https://tr.sputniknews.com/20211226/erdogan-istanbulu-sevmek-demek-turkiyeyi-sevmek-demektir-1052131117.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, şanlıurfa, eleştiri