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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar
© AATBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı.
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa üzerinden kendisini eleştirmesine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve "Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa üzerinden ana muhalefetle ilgili sözlerine yanıt verdi.
Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Ey, şahıs. Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun diğer paylaşımı şöyle oldu:
"Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!"
Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2021