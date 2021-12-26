https://tr.sputniknews.com/20211226/konyada-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-1-olu-1-yarali--1052119866.html

Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-26T01:44+0300

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türkiye

konya

silahlı kavga

ölü

grup

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Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Özkaya ve C.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Serhat Özkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, yaralanan C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211113/barismak-icin-bir-araya-gelen-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-1i-agir-4-yarali-1050759908.html

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