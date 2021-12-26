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Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T01:44+0300
2021-12-26T01:45+0300
türkiye
konya
silahlı kavga
ölü
grup
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Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Özkaya ve C.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Serhat Özkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, yaralanan C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/barismak-icin-bir-araya-gelen-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-1i-agir-4-yarali-1050759908.html
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konya, silahlı kavga, ölü, grup

Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

01:44 26.12.2021 (güncellendi: 01:45 26.12.2021)
© İHAKonya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA
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Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Özkaya ve C.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Serhat Özkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, yaralanan C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır’da daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için buluştukları kıraathane içerisinde anlaşamayınca tartıştılar. Yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri tarafları ayırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
TÜRKİYE
Barışmak için bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
13 Kasım, 03:59
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