Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin binası renklendi: 'Bundan böyle hediye olmayacak'

Sovyetler Birliği’nin sonunun geldiği 25 Aralık 1991’den tam 30 yıl sonra ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nin cephesinde ışıklı bir projeksiyon belirdi. Projeksiyonla birlikte görüntülenen yazılarda, “Sam Amca, Mutlu Noeller! 30 yıl önce harika bir hediye aldın. 25 Aralık 1991’de. Fakat artık hediye olmayacak. Büyük Rusya yeniden doğuyor” ifadeleri yer aldı.
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin binası renklendi
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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği binasına yansıtılan ışıklı projeksiyonla, ‘’Sam Amca, Mutlu Noeller! 30 yıl önce harika bir hediye aldın. 25 Aralık 1991’de. Fakat artık hediye olmayacak. Büyük Rusya yeniden doğuyor” ifadeleri yazıldı.
Sovyetler Birliği’nin sonunun geldiği 25 Aralık 1991’den tam 30 yıl sonra ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nin cephesinde ışıklı bir projeksiyon belirdi.
Projeksiyonla birlikte görüntülenen yazılarda, “Sam Amca, Mutlu Noeller! 30 yıl önce harika bir hediye aldın. 25 Aralık 1991’de. Fakat artık hediye olmayacak. Büyük Rusya yeniden doğuyor” ifadeleri yer aldı.