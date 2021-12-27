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Anket: İngiltere'de halkın çoğunluğu Brexit'in kötü gittiği görüşünde
Anket: İngiltere'de halkın çoğunluğu Brexit'in kötü gittiği görüşünde
İngiltere'de yapılan bir anket, her 10 seçmenden 6'sının Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiği görüşünde olduğunu ortaya koydu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T22:34+0300
2021-12-27T22:34+0300
dünya
ingiltere
anket
avrupa birliği
brexit
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İngiltere'nin resmi olarak Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının 1. yıl dönümünde 21-23 Aralık'ta 1904 seçmenin katıldığı anket yapıldı.Buna göre, 2016'da Birlik'ten ayrılma yanlısı oy verenlerin yüzde 42'si, Brexit'in şu ana kadar nasıl sonuçlandığı konusunda 'olumsuz' görüş aktardı.Brexit destekçilerinin yüzde 26'sı sürecin beklediklerinden daha kötü gittiğini söylerken, yüzde 16'sı da zaten kötü gitmesini beklediklerini ve haklı çıktıkları görüşünü paylaştı.Ankete katılanların yüzde 61'i Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiğini belirtirken, tüm seçmenin sadece yüzde 14'ü Brexit'in beklenenden daha iyi gittiği değerlendirmesinde bulundu.İngilizlerin yüzde 52'si Brexit'in, fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 50'si İngiliz şirketlerinin AB'den mal ithal etme kabiliyeti ve yüzde 42'si de bir bütün olarak ekonomi üzerinde kötü etkisi olduğunu düşünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211224/brexit-hediyesi-britanyalilar-izin-alip-para-odeyerek-girecekleri-abde-en-fazla-90-gun-kalabilecek-1052087189.html
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ingiltere, anket, avrupa birliği, brexit

Anket: İngiltere'de halkın çoğunluğu Brexit'in kötü gittiği görüşünde

22:34 27.12.2021
© REUTERS / SIMON DAWSONBrexit
Brexit - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / SIMON DAWSON
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İngiltere'de yapılan bir anket, her 10 seçmenden 6'sının Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiği görüşünde olduğunu ortaya koydu.
İngiltere'nin resmi olarak Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının 1. yıl dönümünde 21-23 Aralık'ta 1904 seçmenin katıldığı anket yapıldı.
Buna göre, 2016'da Birlik'ten ayrılma yanlısı oy verenlerin yüzde 42'si, Brexit'in şu ana kadar nasıl sonuçlandığı konusunda 'olumsuz' görüş aktardı.
Brexit destekçilerinin yüzde 26'sı sürecin beklediklerinden daha kötü gittiğini söylerken, yüzde 16'sı da zaten kötü gitmesini beklediklerini ve haklı çıktıkları görüşünü paylaştı.
Ankete katılanların yüzde 61'i Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiğini belirtirken, tüm seçmenin sadece yüzde 14'ü Brexit'in beklenenden daha iyi gittiği değerlendirmesinde bulundu.
İngilizlerin yüzde 52'si Brexit'in, fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 50'si İngiliz şirketlerinin AB'den mal ithal etme kabiliyeti ve yüzde 42'si de bir bütün olarak ekonomi üzerinde kötü etkisi olduğunu düşünüyor.
İngiltere- Brexit - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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