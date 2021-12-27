https://tr.sputniknews.com/20211227/avustralyada-bir-kovid-19-laboratuvari-test-sonucu-pozitif-olan-400-kisiye-negatif-bilgisi-verdi-1052149447.html

Avustralya'da yüzlerce Kovid-19 hastasına yanlış test sonucu

Avustralya'da yüzlerce Kovid-19 hastasına yanlış test sonucu

Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan bir Kovid-19 test laboratuvarı, 400 kişiye, PCR test sonuçları pozitif olduğu halde negatif olduğunu bildirdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T11:54+0300

2021-12-27T11:54+0300

2021-12-27T12:01+0300

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Pazar günü Sidney'deki St. Vincent Hastanesi, patoloji servisi SydPath aracılığıyla 23 ve 24 Aralık'ta teste giren hastalara yanlış bildirim gönderildiğini açıkladı.Hastaneden yapılan açıklamada, "SydPath dün gece 400'den fazla kişiye yanlış bir şekilde mesaj göndererek, Kovid testlerinin negatif çıktığını bildirdi. Bu kişilerin PCR testlerinin pozitif olduğu ortaya çıktı" dendi.Hastane, olayın araştırıldığını bildirdi. Açıklamada, "İnsan hatası olduğuna inanılan bu hatanın nedenini acil müdahale ekibi araştırıyor. Etkilenenlerden içtenlikle özür diledik" ifadeleri yer aldı. SydPath tıbbi direktörü Anthony Dodds ise laboratuvarın, hastalara yanlış bildirimin aktarıldığı günlerde 'çok büyük hacimli testler' üzerinde çalıştığını belirtti.Dodds, yaptığı açıklamada, "SydPath, bu sorunun farkına varır varmaz, etkilenen kişilerle iletişime geçmek için süreci hemen başlattı" dedi.Yanlış bilgilendirilenler arasında yer alan bir erkek hasta, sonuçlara şüpheyle baktığını belirtti. Bir doktorun kendisine sonuçlara güvenmesini söylenmesine rağmen hızlıca bir Kovid-19 testi yaptırdı ve pozitif çıktı. 34 yaşındaki hasta, Australian Broadcasting Corporation'a verdiği demeçte, "Ben de kendime güveniyorum, iyi değilim çünkü. Sahip olduğum her semptom Kovid belirtisi. 'PCR testi yanlış olmalı' dedim" açıklamasında bulundu. Hasta, "Bence oldukça sinir bozucuydu, ilk olarak negatif test sonucunun alınması 85 saat sürdü” diye ekledi.

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test, korona, koronavirüs, pcr, koronavirüs aşısı