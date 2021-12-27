https://tr.sputniknews.com/20211227/bakan-donmez-kademeli-dogalgaz-tarifesini-anlatti-100-metrekarelik-eve-dusuk-fatura-1052145518.html

Bakan Dönmez: Faturanın yüzde 80'i devletten

Bakan Dönmez: Faturanın yüzde 80'i devletten

Elektrikte iki kademeli sisteme geçilirken Bakan Dönmez, “İlk kademede sınır 100 metrekarelik bir evin asgari ihtiyacı. O kademeye kadar daha düşük birim fiyat... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T07:40+0300

2021-12-27T07:40+0300

2021-12-27T07:56+0300

türkiye

doğalgaz

fatih dönmez

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Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte ve doğalgazda geçilecek kademeli tarifenin tasarruf ve verimli kullanım sağlayacağını söyledi. Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, dar gelirli aileleri korumak için iki kademeli sisteme geçileceğini söyleyen Dönmez, "Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak. Kademeyi belirlerken 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine bakacağız. Birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek" dedi. Dönmez, doğalgazda da merkezi sistem kullanan sitelerde bir binada 10 daire varsa, birinci kademenin sınırının 10 ile çarpılarak bulunacağını söyledi.Doğalgazdaki maliyetin yüzde 80’inin devlet tarafından karşılandığını belirten Bakan Dönmez, “Yani vatandaşımız 100 liralık fatura ödüyor ama ödemesi gereken 300 lirayı da devlet karşılıyor. Daha önce bu 4’te 3 oranındaydı. Aralık ayında biraz daha arttı . Elektrikte ise bu oran yarı yarıya. Tabi bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira civarında elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu BOTAŞ’ın mali tablosunu da etkiliyor. Maliyeden kaynak aktarıyoruz. Bilançosunu düzelteceğiz” diye konuştu.'2.4 milyon aileye destek'Doğalgazda konutlarda faturanın 4'te birini devletin karşıladığını, elektrikte de bu oranın yarı yarıya olduğunu anlatan Dönmez, "Sosyal yardımlardan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor. Hane başı da 68 ila 137 lira arasında destekten söz ediyoruz. Bu devam edecek. Sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar, elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşecek. Bu, BOTAŞ'ın mali tablosunu etkiliyor. Bilançosunu düzelteceğiz" dedi. Dönmez, TRT payı ve Enerji Fonu'nun faturalardan kaldırılmasının etkisinin de 3 milyar lira olacağını anlattı.'Avrupa'nın en ucuz gazı bizde'Fatura ve pompada AB-Türkiye karşılaştırması yapan Bakan Dönmez, Hollanda'da 1 litre benzinin 1.96 euro, İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro, Türkiye'de ise 0.89 euro olduğunu söyledi. Elektrik fiyatlarında da konut bazında İngiltere'nin Avrupa'da en pahalı elektriği kullanan ülke olduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "İngiltere'de 1 kilovatsaat elektrik 0.4 euro, Almanya'da 0.37 euro, Fransa'da 0.22 euro. Türkiye 0.06 euroyla Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan 2'nci ülke. Bizden daha ucuzu Ukrayna. Orada 0.053 euro. Bir metreküp doğalgaz İsveç'te 2.47 euro, Almanya'da 1.31 euro, İtalya'da 1.32 euro, Yunanistan'da 1.08 euro, Türkiye 0.17 euro. Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan ülkeyiz."'Ek gaz aldık, arzda sorun olmaz'Doğalgaz arzında bir sıkıntı olmayacağını söyleyen Dönmez, "Tedarikçiler öngörülen sevkiyat programına uyduğu takdirde sıkıntı olmaz. Rusya, Afrika, Körfez ülkeleri ve ABD'den ek gaz da aldık" dedi. Dönmez, TANAP'tan gelen yıllık 16 milyar metreküp gazın artabileceğini de vurguladı.'Dördüncü gemi Mayıs'ta geliyor'Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin mayısta geleceğini söyleyen Bakan Dönmez, "Temmuz gibi operasyona başlarız. Bu son nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi. Fiyatı da çok hesaplı" mesajını verdi. '2022'de yeni müjdeler olabilir'İlk gazın bulunduğu bölgede taramaların devam ettiğini söyleyen Dönmez, "Ocak-şubatta sahanın güney batısında keşif amaçlı sondaj yapacağız. Oradan da somut veriler gelebilir. Kastamonu açıklarında sismik tarama yaptık. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa, Ordu açıklarında sismik araştırma yapıyor. 2022'de bir müjde olabilir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211224/kademeli-dogalgaz-tarifesinde-sona-gelindi-1052085375.html

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doğalgaz, fatih dönmez