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https://tr.sputniknews.com/20211227/besiktas-konya-deplasmaninda-son-dakikada-maglup-oldu-1052170264.html
Beşiktaş, Konya deplasmanında son dakikada mağlup oldu
Beşiktaş, Konya deplasmanında son dakikada mağlup oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T22:25+0300
2021-12-27T22:25+0300
2021-12-27T22:25+0300
spor
beşiktaş
deplasman
mağlubiyet
konyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.Müsabaka, 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor üstünlüğüyle noktalandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 90. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.Haftaya 36 puanla giren İttifak Holding Konyaspor, bu sonuçla puanını 39'a yükselterek ligin devre arasına 2. sırada girdi.28 puanlı Beşiktaş ise 7. sırada konumlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211226/besiktasta-ahmet-nur-cebi-yonetimi-ibra-edildi-1052132281.html
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beşiktaş, deplasman, mağlubiyet, konyaspor
Beşiktaş, Konya deplasmanında son dakikada mağlup oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında
İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.
Müsabaka, 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 90. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.
Haftaya 36 puanla giren İttifak Holding Konyaspor, bu sonuçla puanını 39'a yükselterek ligin devre arasına 2. sırada girdi.
28 puanlı Beşiktaş ise 7. sırada konumlandı.