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https://tr.sputniknews.com/20211227/carrefoursada-indirim-sut-zeytinyagi-ve-tuvalet-kagidi-gibi-urunlerde-yuzde-30-indirim-yapiyoruz-1052158118.html
CarrefourSA'da indirim: Süt, zeytinyağı ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde yüzde 30 indirim yapıyoruz
CarrefourSA'da indirim: Süt, zeytinyağı ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde yüzde 30 indirim yapıyoruz
Döviz kurunda yaşanan sert düşüşlerin ardından zincir marketlerden ard arda indirim açıklamaları geliyor. Bu kez CarrefourSA çeşitli ürünlerinde indirim... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T14:48+0300
2021-12-27T14:48+0300
ekonomi
carrefoursa
ekonomik kriz
indirim
gıda
zam
süt
fahiş fiyat
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İndirim açıklayan zincir marketlerin sonuncusu CarrefourSA oldu. CarrefourSA'dan yapılan açıklamada tedarikçilerden kur düşüşünden ötürü fiyatlarını güncelleme talebinde bulundukları belirtildi. Söz konusu indirimlerin gelmesi halinde CarrefourSA'nında indirimlerine başlayacağı belirtildi.CarrefourSA'dan yapılan açıklama şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20211226/bimden-indirim-aciklamasi-alis-fiyatlari-asagi-gelirse-biz-de-raf-fiyatlarini-asagi-guncelleriz-1052124773.html
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carrefoursa, ekonomik kriz, indirim, gıda, zam, süt, fahiş fiyat

CarrefourSA'da indirim: Süt, zeytinyağı ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde yüzde 30 indirim yapıyoruz

14:48 27.12.2021
© AAMarketlerde indirim
Marketlerde indirim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Döviz kurunda yaşanan sert düşüşlerin ardından zincir marketlerden ard arda indirim açıklamaları geliyor. Bu kez CarrefourSA çeşitli ürünlerinde indirim yaptıklarını açıkladı.
İndirim açıklayan zincir marketlerin sonuncusu CarrefourSA oldu. CarrefourSA'dan yapılan açıklamada tedarikçilerden kur düşüşünden ötürü fiyatlarını güncelleme talebinde bulundukları belirtildi. Söz konusu indirimlerin gelmesi halinde CarrefourSA'nında indirimlerine başlayacağı belirtildi.
CarrefourSA'dan yapılan açıklama şöyle;
"Bu kapsamda CarrefourSA olarak reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirim gerçekleştiriyoruz. Carrefour Kaşar Peynir 500 gram 39.90 TL’den, Carrefour Ayçiçek Yağı 5 Litre 109 TL’den Pınar Kahvaltı Keyfi Tost Peyniri 600 gram 48.95 TL’den, Barilla Makarna çeşitleri 6.25 TL’den, Carrefour Yağlı Süt 1 Litre 6.90 TL’den, Silen Ultra Tuvalet Kağıdı 12’li 27,49 TL’den, Pınar Tereyağ 1000 gram 99.95 TL’den, Komili Ege Sızma Zeytinyağı 1 Litre 59.90 TL’den satılmaktadır. CarrefourSA olarak müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz."
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
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BİM'den indirim açıklaması: 'Alış fiyatları aşağı gelirse biz de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz'
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