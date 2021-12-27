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https://tr.sputniknews.com/20211227/cinsiyet-tanimini-degistirmek-isteyen-isvicrelilerin-nufus-mudurlugune-gitmesi-yeterli-olacak-1052152564.html
Cinsiyet tanımını değiştirmek isteyen İsviçrelilerin nüfus müdürlüğüne gitmesi yeterli olacak
Cinsiyet tanımını değiştirmek isteyen İsviçrelilerin nüfus müdürlüğüne gitmesi yeterli olacak
Avrupa'daki 'cinsiyetini kendin tanımla' hareketinin ön saflarına İsviçre de katıldı 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T12:53+0300
2021-12-27T13:01+0300
dünya
isviçre
lgbt
değişiklik
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
cinsiyet
nüfus müdürlüğü
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İsviçre'de 16 yaş ve üstü yurttaşlar, 1 Ocak'tan itibaren bizzat nüfus müdürlüğüne başvurarak yasal olarak cinsiyetlerini değiştirebilecek.Böylece kişinin hormon tedavisi, tıbbi teşhis, ileri değerlendirme veya bürokratik adımlar olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren İrlanda, Belçika, Portekiz ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri arasına İsviçre de katıldı.İsviçre medeni kanununa eklenen yeni kurallara göre, yasal vasilik altında olmayan 16 yaş ve üstü herkes, nüfus müdürlüğüne beyanda bulunarak cinsiyetini ve yasal adını değiştirebilecek. Daha genç ve yetişkin koruması altındaki kişiler için vasi onayı aranacak.Böylece İsviçre'de genellikle bir tıp uzmanından bireyin trans kimliğini doğrulayan sertifika gerektiren mevcut bölgesel olarak belirlenmiş standartlardan değişikliğe gidildi.Halihazırda bazı kantonlar - federal İsviçre'deki yarı özerk bölgeler - yasal olarak cinsiyet değiştirmek için bir kişinin hormon tedavisine veya anatomik geçişe tabi tutulmasını şart koşuyor. İsim değişikliği için yeni ismin birkaç yıldır gayri resmi olarak kullanıldığının kanıtlanması gerekebiliyor. Uzun zamandır sosyal muhafazakar olarak tanınan İsviçre, eylülde düzenlenen referandumla eşcinseller için medeni nikahı ve eşcinsel çiftler için çocuk evlat edinme hakkını yasallaştırarak Batı Avrupa'da bunu yapan son ülkelerden biri oldu.Yeni cinsiyet değişikliği kurallarıyla da cinsiyet seçimini tıbbi prosedürlerden ayırmayı amaçlayan dünya çapında iki düzine ülke arasında yerini aldı.Danimarka, Yunanistan ve Fransa dahil diğer bazı Avrupa ülkeleri cinsiyet değiştirme ameliyatı, sterilizasyon, psikiyatrik değerlendirme dahil olmak üzere tıbbi prosedürlerin gerekliliğini kaldırmış olsa da, yasal cinsiyet tanımlama kuralları daha ileri adımlar veya koşullar gerektiriyor.İspanya'da haziran ayında 14 yaşın üzerindeki herkesin tıbbi teşhis veya hormon tedavisi olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren bir yasa tasarısı onaylandı. İspanya, Haziran ayında 14 yaşın üzerindeki herkesin tıbbi bir teşhis veya hormon tedavisi olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren bir yasa tasarısını onayladı. 2018'de üçüncü bir cinsiyet seçeneği sunan ilk Avrupa ülkesi olan Almanya ise Haziran 2021'de kendi kendine cinsiyet tanımlamasına yönelik iki yasa tasarısını iptal etti. Eylülde parlamentoya seçilen ilk trans milletvekillerinden bu gidişatı değiştirme girişimi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211110/isvec-ulusal-nufus-kaydinda-yasal-cinsiyet-degisikligi-yasini-12ye-indiriyor-1050661314.html
https://tr.sputniknews.com/20211117/isvicrede-referandum-sonucu-hayata-geciyor-escinsel-ciftler-temmuzdan-itibaren-resmen-evlenecek-1050893662.html
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isviçre, lgbt, değişiklik, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, cinsiyet, nüfus müdürlüğü

Cinsiyet tanımını değiştirmek isteyen İsviçrelilerin nüfus müdürlüğüne gitmesi yeterli olacak

12:53 27.12.2021 (güncellendi: 13:01 27.12.2021)
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEİsviçre'de düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet oyuyla kabul edildi.
İsviçre'de düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet oyuyla kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Avrupa'daki 'cinsiyetini kendin tanımla' hareketinin ön saflarına İsviçre de katıldı
İsviçre'de 16 yaş ve üstü yurttaşlar, 1 Ocak'tan itibaren bizzat nüfus müdürlüğüne başvurarak yasal olarak cinsiyetlerini değiştirebilecek.
Böylece kişinin hormon tedavisi, tıbbi teşhis, ileri değerlendirme veya bürokratik adımlar olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren İrlanda, Belçika, Portekiz ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri arasına İsviçre de katıldı.
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İsviçre medeni kanununa eklenen yeni kurallara göre, yasal vasilik altında olmayan 16 yaş ve üstü herkes, nüfus müdürlüğüne beyanda bulunarak cinsiyetini ve yasal adını değiştirebilecek. Daha genç ve yetişkin koruması altındaki kişiler için vasi onayı aranacak.
Böylece İsviçre'de genellikle bir tıp uzmanından bireyin trans kimliğini doğrulayan sertifika gerektiren mevcut bölgesel olarak belirlenmiş standartlardan değişikliğe gidildi.
Halihazırda bazı kantonlar - federal İsviçre'deki yarı özerk bölgeler - yasal olarak cinsiyet değiştirmek için bir kişinin hormon tedavisine veya anatomik geçişe tabi tutulmasını şart koşuyor. İsim değişikliği için yeni ismin birkaç yıldır gayri resmi olarak kullanıldığının kanıtlanması gerekebiliyor. Uzun zamandır sosyal muhafazakar olarak tanınan İsviçre, eylülde düzenlenen referandumla eşcinseller için medeni nikahı ve eşcinsel çiftler için çocuk evlat edinme hakkını yasallaştırarak Batı Avrupa'da bunu yapan son ülkelerden biri oldu.
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Yeni cinsiyet değişikliği kurallarıyla da cinsiyet seçimini tıbbi prosedürlerden ayırmayı amaçlayan dünya çapında iki düzine ülke arasında yerini aldı.
Danimarka, Yunanistan ve Fransa dahil diğer bazı Avrupa ülkeleri cinsiyet değiştirme ameliyatı, sterilizasyon, psikiyatrik değerlendirme dahil olmak üzere tıbbi prosedürlerin gerekliliğini kaldırmış olsa da, yasal cinsiyet tanımlama kuralları daha ileri adımlar veya koşullar gerektiriyor.
İspanya'da haziran ayında 14 yaşın üzerindeki herkesin tıbbi teşhis veya hormon tedavisi olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren bir yasa tasarısı onaylandı. İspanya, Haziran ayında 14 yaşın üzerindeki herkesin tıbbi bir teşhis veya hormon tedavisi olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren bir yasa tasarısını onayladı. 2018'de üçüncü bir cinsiyet seçeneği sunan ilk Avrupa ülkesi olan Almanya ise Haziran 2021'de kendi kendine cinsiyet tanımlamasına yönelik iki yasa tasarısını iptal etti. Eylülde parlamentoya seçilen ilk trans milletvekillerinden bu gidişatı değiştirme girişimi bekleniyor.
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