https://tr.sputniknews.com/20211227/hurriyet-yazari-sener-imamoglu-da-kilicdaroglu-da-aday-olsa-ne-bir-eksik-ne-bir-fazla-oy-alacaktir-1052149574.html

Hürriyet yazarı Şener: İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır

Hürriyet yazarı Şener: İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır

Hürriyet yazarı Nedim Şener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda öne çıkan isimlerden 'Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bir fark görmediğini' dile getirdi ve... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T11:44+0300

2021-12-27T11:44+0300

2021-12-27T11:44+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

ibb

mansur yavaş

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

millet ittifakı

adaylık

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Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki durumunu değerlendirdi."Her ikisi de birbirinin aynı" diyerek başladığı yazısına Şener şu sözlerle devam etti: 'Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına asıl itiraz edenler CHP’ye yakın kesimler'Şener, Kıulıçdaorğlu'nun adaylığı konusunda CHP'nin tavrına ilişkin ise şunları dile getird:'Farklı bir isim aday yapılacak'Şener muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda ise mevcut isimler dışında 'Farklı bir isim' vurgusu yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20211226/kilicdaroglu-yavas-ve-imamoglu-one-cikariliyor-ama-istanbul-ve-ankaranin-yonetimini-birakamayiz-1052125440.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, ibb, mansur yavaş, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, millet ittifakı, adaylık