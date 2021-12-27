https://tr.sputniknews.com/20211227/hurriyet-yazari-sener-imamoglu-da-kilicdaroglu-da-aday-olsa-ne-bir-eksik-ne-bir-fazla-oy-alacaktir-1052149574.html
Hürriyet yazarı Şener: İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır
Hürriyet yazarı Şener: İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır
Hürriyet yazarı Nedim Şener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda öne çıkan isimlerden 'Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bir fark görmediğini' dile getirdi ve... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T11:44+0300
2021-12-27T11:44+0300
2021-12-27T11:44+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
ibb
mansur yavaş
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
millet ittifakı
adaylık
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki durumunu değerlendirdi."Her ikisi de birbirinin aynı" diyerek başladığı yazısına Şener şu sözlerle devam etti: 'Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına asıl itiraz edenler CHP’ye yakın kesimler'Şener, Kıulıçdaorğlu'nun adaylığı konusunda CHP'nin tavrına ilişkin ise şunları dile getird:'Farklı bir isim aday yapılacak'Şener muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda ise mevcut isimler dışında 'Farklı bir isim' vurgusu yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20211226/kilicdaroglu-yavas-ve-imamoglu-one-cikariliyor-ama-istanbul-ve-ankaranin-yonetimini-birakamayiz-1052125440.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, ibb, mansur yavaş, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, millet ittifakı, adaylık
Hürriyet yazarı Şener: İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır
Hürriyet yazarı Nedim Şener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda öne çıkan isimlerden 'Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bir fark görmediğini' dile getirdi ve "Hangisi aday olursa olsun bir eksik bir fazla oy almaz" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugün kaleme aldığı yazısında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki durumunu değerlendirdi.
"Her ikisi de birbirinin aynı" diyerek başladığı yazısına Şener şu sözlerle devam etti:
"Peki neden, nedir onların gözünde İmamoğlu’nu Kılıçdaroğlu’na göre öne çıkaran faktör. Ya da nedir, Kılıçdaroğlu’nun eksiği... Bana sorarsanız, ikisinin de birbirinden farkı yok. Hangisi aday olursa olsun bir eksik bir fazla oy almaz. Bakmayın siz “demokrasi, adalet, insan hakları” etiketiyle süslenmiş ittifak modeline. Yedi birbirine benzemezin bir araya geldiği Millet İttfakı’nın ne olduğunu en iyi İP Genel Başkanı Meral Akşener anlatmıştı: “Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nı karıştırıyorsunuz. Cumhur İttifakı et-tırnak, mezara kadar, kader birliği... Bizimki öyle değil ki, bizimki proje bazlı bir ittifak.” Yani proje gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin herkesin yolu ayrı..."
'Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına asıl itiraz edenler CHP’ye yakın kesimler'
Şener, Kıulıçdaorğlu'nun adaylığı konusunda CHP'nin tavrına ilişkin ise şunları dile getird:
"Hiçbirisi de çıkıp, 'Kılıçdaroğlu adaysa destekliyoruz' diyemiyorlar. Asıl karşı çıkan grup ise İmamoğlu’nun aday olmasını isteyen CHP’ye içinden isimler, onlara yakın gazeteci ve yazarlar. Tekrar ediyorum, İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır. Ama Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına asıl itiraz edenler CHP’ye yakın kesimler. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?” yönündeki soruya 'İttifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım' dese de, 'Sağ seçmenin oyunu alamaz' deyip duruyorlar. Bir türlü dillerinin altındaki gerçek sebebi söylemiyorlar. CHP içinden ve CHP’ye yakın kalemler, aralarında hiçbir fark yokken, neden Kılıçdaroğlu’nu değil de İmamoğlu’nu öne çıkarıyorlar?"
'Farklı bir isim aday yapılacak'
Şener muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda ise mevcut isimler dışında 'Farklı bir isim' vurgusu yaptı:
"Evet siyasetçilerden tutarlılık beklemek doğru değil ama Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına karşı olduğu açık. Kendisi de aday olamayacağına göre, farklı bir isim beklemek gerekiyor. O isim Abdullah Gül mü? Bence hayır."