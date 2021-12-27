https://tr.sputniknews.com/20211227/ingilterede-kralice-elizabethe-suikast-tehdidi-videosu-onu-oldurecegim-1052150223.html

Kraliçe Elizabeth'e suikast tehdidi videosu: 'Onu öldüreceğim'

Kraliçe Elizabeth'e suikast tehdidi videosu: 'Onu öldüreceğim'

İngiltere'de dün Windsor Kalesi'ne girmeye çalışırken yakalanan 19 yaşındaki genç ile ilgili inceleme devam ederken maskeli bir kişi, elinde silahla Kraliçe 2... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T12:35+0300

2021-12-27T12:35+0300

2021-12-27T12:40+0300

dünya

ingiltere

elizabeth

kraliçe elizabeth

kraliçe 2. elizabeth

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052151658_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_42e542a646068d8d43869742215a1a19.jpg

The Sun gazetesi tarafından ele geçirilen bir videoda, maskeli bir kişinin elinde bir arbaletle Kraliçe Elizabeth'i tehdit ederek "Onu öldüreceğim" dediği görülüyor. Videodaki maskeli kişi, Kraliçe Elizabeth'i 'intikam' için öldüreceğini belirterek, “Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürmeye çalışacağım" ifadelerini kullanıyor.Videodaki kişi, konuşmasında ayrıca, İngiliz birliklerinin 1919'da Hindistan'da, Jallianwala Bagh olarak bilinen açık bir alanda büyük bir silahsız Kızılderili kalabalığına ateş açtığı Amritsar Katliamı'na atıfta bulunuyor. Söz konusu katliamda 300 ile 1000 arasında kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 1000 göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor.Windsor Sarayı’na girmeye çalışırken yakalanan 19 yaşındaki genç ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilirken The Sun, Jaswant Singh Chail isimli şahsın önceden çekilmiş bu videosunu Noel’de paylaştığını aktardı.Buckingham Sarayı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.Öte yandan, dün de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirilmişti.Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarılmıştı.Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde 'silah' bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20211226/kralice-2-elizabethin-bulundugu-windsor-kalesine-izinsiz-giren-silahli-sahis-tutuklandi--1052121288.html

ingiltere

elizabeth

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, elizabeth, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth