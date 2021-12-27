https://tr.sputniknews.com/20211227/moskovada-bir-avmde-bomba-ile-guvenlik-gorevlilerini-tehdit-eden-kisi-gozaltina-alindi-1052148407.html

Moskova’da bir AVM’de ‘bomba’ ile güvenlik görevlilerini tehdit eden kişi gözaltına alındı

Moskova’da bir AVM’de ‘bomba’ ile güvenlik görevlilerini tehdit eden kişi gözaltına alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Metropolis Alışveriş Merkezi'nde, elinde bomba benzeri bir nesne ile güvenlik görevlilerini tehdit eden şahıs, polis... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T10:59+0300

2021-12-27T10:59+0300

2021-12-27T10:59+0300

dünya

rusya

moskova

bomba

polis

canlı bomba

bomba tehdidi

avm

bomba imha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101675/39/1016753981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6633ddeabda1cca3b0901a0695e3a8a4.jpg

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova idaresinden yapılan açıklamada, alışveriş merkezinde el bombasına benzer bir nesne ile güvenlik görevlilerini tehdit eden bir kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamaya göre, güvenlik güçleri iki saatten kısa bir sürede saldırganın kimliğini belirledi, şahsın 1974 doğumlu bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.Olayın detayları araştırılıyor.Hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanıp kaçmıştıLeningradskoye Otoyolu’nda bulunan Metropolis Alışveriş Merkezi'nde söz konusu şahıs dün hırsızlık yapmaya çalışmış, güvenlik görevlileri tarafından yakalandığında ise el bombasına benzer bir cisim çıkarıp kaçmıştı.Sosyal medyadaki görüntülere göre olay, AVM içinde kargaşaya neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211209/dusseldorf-havalimaninda-bomba-panigi-anadolujet-ucagi-koln-havalimanina-yonlendirildi-1051617254.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, moskova, bomba, polis, canlı bomba, bomba tehdidi, avm, bomba imha