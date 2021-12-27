https://tr.sputniknews.com/20211227/moskovada-bir-avmde-bomba-ile-guvenlik-gorevlilerini-tehdit-eden-kisi-gozaltina-alindi-1052148407.html
Moskova’da bir AVM’de ‘bomba’ ile güvenlik görevlilerini tehdit eden kişi gözaltına alındı
Moskova’da bir AVM’de ‘bomba’ ile güvenlik görevlilerini tehdit eden kişi gözaltına alındı
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Metropolis Alışveriş Merkezi'nde, elinde bomba benzeri bir nesne ile güvenlik görevlilerini tehdit eden şahıs, polis... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T10:59+0300
2021-12-27T10:59+0300
2021-12-27T10:59+0300
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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova idaresinden yapılan açıklamada, alışveriş merkezinde el bombasına benzer bir nesne ile güvenlik görevlilerini tehdit eden bir kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamaya göre, güvenlik güçleri iki saatten kısa bir sürede saldırganın kimliğini belirledi, şahsın 1974 doğumlu bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.Olayın detayları araştırılıyor.Hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanıp kaçmıştıLeningradskoye Otoyolu’nda bulunan Metropolis Alışveriş Merkezi'nde söz konusu şahıs dün hırsızlık yapmaya çalışmış, güvenlik görevlileri tarafından yakalandığında ise el bombasına benzer bir cisim çıkarıp kaçmıştı.Sosyal medyadaki görüntülere göre olay, AVM içinde kargaşaya neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211209/dusseldorf-havalimaninda-bomba-panigi-anadolujet-ucagi-koln-havalimanina-yonlendirildi-1051617254.html
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rusya, moskova, bomba, polis, canlı bomba, bomba tehdidi, avm, bomba imha
Moskova’da bir AVM’de ‘bomba’ ile güvenlik görevlilerini tehdit eden kişi gözaltına alındı
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Metropolis Alışveriş Merkezi'nde, elinde bomba benzeri bir nesne ile güvenlik görevlilerini tehdit eden şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova idaresinden yapılan açıklamada, alışveriş merkezinde el bombasına benzer bir nesne ile güvenlik görevlilerini tehdit eden bir kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamaya göre, güvenlik güçleri iki saatten kısa bir sürede saldırganın kimliğini belirledi, şahsın 1974 doğumlu bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.
Olayın detayları araştırılıyor.
Hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanıp kaçmıştı
Leningradskoye Otoyolu’nda bulunan Metropolis Alışveriş Merkezi'nde söz konusu şahıs dün hırsızlık yapmaya çalışmış, güvenlik görevlileri tarafından yakalandığında ise el bombasına benzer bir cisim çıkarıp kaçmıştı.
Sosyal medyadaki görüntülere göre olay, AVM içinde kargaşaya neden olmuştu.