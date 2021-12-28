https://tr.sputniknews.com/20211228/abdli-siyaset-bilimciye-gore-3-dunya-savasinin-cikmasi-icin-ilk-belirtiler-ortada-1052177047.html

ABD’li siyaset bilimciye göre 3. Dünya Savaşı’nın çıkması için ilk belirtiler ortada

ABD’li siyaset bilimciye göre 3. Dünya Savaşı’nın çıkması için ilk belirtiler ortada

ABD’li siyaset bilimci Gordon Chang, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzay alanındaki yanlış hesaplarının ‘bir dünya savaşının patlak vermesi için neden olabileceğini’... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T03:38+0300

2021-12-28T03:38+0300

2021-12-28T03:38+0300

dünya

abd

rusya

joe biden

uzay

3. dünya savaşı

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İngiliz Daily Express gazetesine konuşan ABD’li siyaset bilimci Gordon Chang, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzay alanındaki yanlış hesaplarının ‘bir dünya savaşının patlak vermesi için neden olabileceğini’ ifade etti.“Savaş başlangıcının ilk belirtilerinden biri, ABD’nin yerinden edinmesi" diyen Chang, ancak nasıl böyle bir sonuca vardığını netleştirmedi.ABD liderinin Washington’un rakiplerini zayıflatmak için herhangi bir çaba göstermediğini dile getiren Chang, “Biden yönetimi ABD’yi koruma görevinin üstesinden gelemiyor” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda Batı'da düzenli olarak, içlerinde Rusya’nın da bulunduğu çeşitli savaş senaryoları dile getiriliyor. Bununla birlikte Moskova, defalarca kimseye saldırmak niyetinde olmadığını açıklamış, Rus ‘tehdidi’ konusundaki asılsız açıklamaların ise yalnızca Rusya sınırlarına NATO’nun daha fazla askeri teçhizatının konuşlandırılması amacıyla bahane olarak kullanıldığını vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211203/uui-abdnin-1994te-firlattigi-fuze-yuzunden-manevra-yapmak-zorunda-kaldi-1051413034.html

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abd, rusya, joe biden, uzay, 3. dünya savaşı