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ABD’li siyaset bilimciye göre 3. Dünya Savaşı’nın çıkması için ilk belirtiler ortada
ABD’li siyaset bilimciye göre 3. Dünya Savaşı’nın çıkması için ilk belirtiler ortada
ABD’li siyaset bilimci Gordon Chang, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzay alanındaki yanlış hesaplarının ‘bir dünya savaşının patlak vermesi için neden olabileceğini’... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T03:38+0300
2021-12-28T03:38+0300
dünya
abd
rusya
joe biden
uzay
3. dünya savaşı
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İngiliz Daily Express gazetesine konuşan ABD’li siyaset bilimci Gordon Chang, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzay alanındaki yanlış hesaplarının ‘bir dünya savaşının patlak vermesi için neden olabileceğini’ ifade etti.“Savaş başlangıcının ilk belirtilerinden biri, ABD’nin yerinden edinmesi" diyen Chang, ancak nasıl böyle bir sonuca vardığını netleştirmedi.ABD liderinin Washington’un rakiplerini zayıflatmak için herhangi bir çaba göstermediğini dile getiren Chang, “Biden yönetimi ABD’yi koruma görevinin üstesinden gelemiyor” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda Batı'da düzenli olarak, içlerinde Rusya’nın da bulunduğu çeşitli savaş senaryoları dile getiriliyor. Bununla birlikte Moskova, defalarca kimseye saldırmak niyetinde olmadığını açıklamış, Rus ‘tehdidi’ konusundaki asılsız açıklamaların ise yalnızca Rusya sınırlarına NATO’nun daha fazla askeri teçhizatının konuşlandırılması amacıyla bahane olarak kullanıldığını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/uui-abdnin-1994te-firlattigi-fuze-yuzunden-manevra-yapmak-zorunda-kaldi-1051413034.html
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abd, rusya, joe biden, uzay, 3. dünya savaşı

ABD’li siyaset bilimciye göre 3. Dünya Savaşı’nın çıkması için ilk belirtiler ortada

03:38 28.12.2021
© AP Photo / Senior Airman Clayton WearABD, kıtalararası balistik füze testi
ABD, kıtalararası balistik füze testi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Senior Airman Clayton Wear
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ABD’li siyaset bilimci Gordon Chang, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzay alanındaki yanlış hesaplarının ‘bir dünya savaşının patlak vermesi için neden olabileceğini’ söyledi.
İngiliz Daily Express gazetesine konuşan ABD’li siyaset bilimci Gordon Chang, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzay alanındaki yanlış hesaplarının ‘bir dünya savaşının patlak vermesi için neden olabileceğini’ ifade etti.
“Savaş başlangıcının ilk belirtilerinden biri, ABD’nin yerinden edinmesi" diyen Chang, ancak nasıl böyle bir sonuca vardığını netleştirmedi.
ABD liderinin Washington’un rakiplerini zayıflatmak için herhangi bir çaba göstermediğini dile getiren Chang, “Biden yönetimi ABD’yi koruma görevinin üstesinden gelemiyor” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda Batı'da düzenli olarak, içlerinde Rusya’nın da bulunduğu çeşitli savaş senaryoları dile getiriliyor. Bununla birlikte Moskova, defalarca kimseye saldırmak niyetinde olmadığını açıklamış, Rus ‘tehdidi’ konusundaki asılsız açıklamaların ise yalnızca Rusya sınırlarına NATO’nun daha fazla askeri teçhizatının konuşlandırılması amacıyla bahane olarak kullanıldığını vurgulamıştı.
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