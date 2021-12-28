https://tr.sputniknews.com/20211228/bakan-mus-onumuzdeki-hafta-cumhurbaskanimiz-ihracatta-ulastigimiz-buyuk-rekoru-aciklayacak-1052190030.html

Bakan Muş: Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak

Bakan Muş: Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak

Bakan Muş, "Türkiye ihracatta önemli bir değişimin ve dönüşümün eşiğindedir. Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:06+0300

2021-12-28T15:06+0300

2021-12-28T16:04+0300

recep tayyip erdoğan

mehmet muş

açıklama

rekor

ihracat

ekonomi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Birliğin Müşterek Konsey Toplantısı'na katıldı.Bakanlık olarak, ticari hayata ilişkin tüm süreçlerde iş dünyasıyla istişareye büyük önem verdiklerine işaret eden Muş, bu istişareler esnasında gelen talepleri hızla değerlendirip sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi.Muş, Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüksek büyüme oranları yakalamayı başardığını hatırlatarak, "Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net ihracatımızdan kaynaklanmış ve 2021 yılında ekonomik büyümemizde imalat sanayisi ve ihracatın payının ağırlık kazanmasıyla küresel ihracattaki payımız artmıştır" diye konuştu.Kendilerinin de Bakanlık olarak ihracatçılara destek olmak amacıyla yeni vizyon ve stratejiler ortaya koyduklarını vurgulayan Muş, şöyle devam etti:2022'de ihracatçılara 5.2 milyar lira destek verilecekMuş, mal ihracatına yönelik mevcut destekleri sürdürerek bu yıl 7 bin 200'ün üzerinde firmaya destek ödemesi yaptıkları bilgisini vererek, "2022 yılı için ihracatçılarımıza ayırdığımız destek bütçesi 5.2 milyar liradır. İnşallah, pandeminin etkilerinin azalmasıyla ihracatçılarımız daha fazla faaliyet gerçekleştirecek, biz de onları daha çok destekleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Bilişim ve yazılım sektörlerine yönelik e-Turquality Programı'nın hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Muş, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) faaliyete geçmesiyle ihracatçılar için büyük bir finansman imkanı tesis etmiş olacaklarını dile getirdi.Muş, özellikle son dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselişte olduğunu ve bu doğrultuda cari işlemler dengesinde daha olumlu seyir izlendiğini belirterek, "Bakanlık olarak nihai hedefimizin, dış ticaretimizin olumlu gidişatını sürdürmek ve cari açık sorununu ülkemizin gündeminden ebediyen çıkarmak olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Yıl sonuna yaklaşırken dış ticarette de eski bir dönemi kapatıp yenisini açmanın eşiğinde olduklarına dikkati çeken Muş, şunları söyledi:'Elimizi taşın altına birlikte koyalım'Bakan Muş, son 20 yılda atılan adımlarla ekonomide istikrar ve öngörülebilirliğin temini konusunda yakalanan seviyeye işaret ederek, "Bunun korunması ve sürdürülebilmesi için hükümet olarak çalışmaya devam edeceğiz. Burada siz iş dünyası temsilcilerinden de kurdaki dalgalanmanın bertaraf edilmesinden sonra ekonomide yakalanan bu olumlu havanın devamı için destek bekliyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Ülkemizin geleceği için elimizi taşın altına birlikte koymalıyız." dedi.Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine sahip bulunduğunu ancak serbest piyasanın kuralsız ve sınırsız bir piyasa sistemi olmadığını vurgulayan Muş, şöyle konuştu:'Denetimlere devam edeceğiz'Muş, gıda fiyatlarında gözlenen yüksek artışlara değinerek, "Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu denetimlerimize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Kovid-19 sürecinde tacir ve sanayicileri ekonomik olarak rahatlatmak amacıyla pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211228/erdogan-tum-bilim-insanlarimiza-sukranlarimi-sunuyorum-1052189114.html

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recep tayyip erdoğan, mehmet muş, açıklama, rekor, ihracat