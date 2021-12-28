Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211228/bilim-insanlarina-gore-hayvanlar-aleminin-en-saglam-icicileri-hamsterlar-1052191690.html
Bilim insanlarına göre hayvanlar aleminin en sağlam 'içicileri': Hamsterlar
Bilim insanlarına göre hayvanlar aleminin en sağlam 'içicileri': Hamsterlar
Alaska Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, popüler evcil hayvanlar arasında yer alan hamsterların hayvanlar aleminin en alkolik üyesi olduğunu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T15:48+0300
2021-12-28T15:55+0300
yaşam
hamster
alkol
içki
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104173/36/1041733638_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_5160aed285569bf5a6d49d1947bdc03b.jpg
Alaska Üniversitesi'nden bilim insanları gerçekleştirdikleri incelemelerde, hamsterların insanların günde bir buçuk litre alkol tüketmesine eşdeğer miktarda düzenli olarak alkol tükettikleri sonucuna ulaştı.Araştırmaya göre su ve alkol seçenekleri sunulan hamsterlar alkol içmeyi tercih ederken, vücut ağırlıklarının her bir kilosu başına 18 gram alkolü günlük olarak tüketebiliyor.Elde edilen veriler, çavdar tohumları ve meyveleri toplayarak fermentasyon yapan ve alkol tüketmesiyle bilinen hamsterların vahşi doğadaki namıyla örtüşüyor.Hamsterların hayvanlar alemindeki en alkolik yaratıklar olmasına rağmen, alkol metabolizması için bir gene sahip olmamaları nedeniyle hafiflikten muzdarip oldukları öğrenildi.'İnsanı öldürebilecek miktarda alkolü tolere edebiliyorlar'Daha önce 1960'da yapılan bir araştırma, hamsterlerin diğer kemirgenlerden daha fazla alkol tüketmesi nedeniyle 'petshop'larda alkol tükettikleri' yönündeki iddayı ortaya atmıştı.İngiltere'de yaşayan bir yoğun bakım doktoru Tom Lawton, kısa süre önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir mikrobiyologla 'hamsterların olağanüstü alkol kapasitesi' üzerine yaptıkları bir konuşmayı paylaşmıştı. Hamsterlerin tüketebileceği miktarlar hakkında Lawton, küçük kemirgenlerin 'bir insanı öldürebilecek alkol miktarını tolere edebildiğini' ifade etmişti.'Diğer kemirgenler alkol tadına alışmaya ihtiyaç duyuyor, hamsterların böyle bir ihtiyacı yok'Florida Üniversitesi'nden araştırmacı Danielle Gulick ise çalışmaya dair yaptığı açıklamada, diğer kemirgenlerin alkol tüketmek için önce tadına alışmaya ihtiyaç duyduklarını, hamsterların ise hiçbir alışkanlığa ihtiyaç duymadan 'mutlu bir şekilde alkol içtiklerini' dile getirdi.'Dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkilerini kolayca içiyorlar'Diğer hayvanlardan farklı olarak hamsterların sadece alkol tüketmediğini ayrıca diğer içeceklere de tercih ettiklerini ortaya koyan araştırma, küçük kemirgenlerin alkol oranı yüzde 95'e varan ve bu nedenle dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkileri arasında yer alan Everclear'ı kolayca içebildiklerini gösterdi.Hamsterlerin içkiye neden bu denli ilgi gösterdiğine dair ortaya atılan teorilere göre, küçük kemirgenlerin alkollü içeceklere susuzluk nedeniyle değil, kalori edinmek için yönelmeleri. Söz konusu teoriler, şekerli su verilen hamsterların alkol tüketimini azaltması, ancak kalorisiz su verilen hamsterlarda hiçbir değişiklik gözlenmemesiyle doğrulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/avustralyada-veterinerler-uyardi-papaganlarin-alkol-sorunu-olumlere-yol-aciyor-1051931621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104173/36/1041733638_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2cb45ef443628fd5d9ff3bf354058ad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamster, alkol, içki, hayvan

Bilim insanlarına göre hayvanlar aleminin en sağlam 'içicileri': Hamsterlar

15:48 28.12.2021 (güncellendi: 15:55 28.12.2021)
© Fotoğraf : WikipediaEvcil hamster ya da altın renkli Suriye hamsteri
Evcil hamster ya da altın renkli Suriye hamsteri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf : Wikipedia
Abone ol
Alaska Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, popüler evcil hayvanlar arasında yer alan hamsterların hayvanlar aleminin en alkolik üyesi olduğunu ortaya çıkardı.
Alaska Üniversitesi'nden bilim insanları gerçekleştirdikleri incelemelerde, hamsterların insanların günde bir buçuk litre alkol tüketmesine eşdeğer miktarda düzenli olarak alkol tükettikleri sonucuna ulaştı.
Araştırmaya göre su ve alkol seçenekleri sunulan hamsterlar alkol içmeyi tercih ederken, vücut ağırlıklarının her bir kilosu başına 18 gram alkolü günlük olarak tüketebiliyor.
Elde edilen veriler, çavdar tohumları ve meyveleri toplayarak fermentasyon yapan ve alkol tüketmesiyle bilinen hamsterların vahşi doğadaki namıyla örtüşüyor.
Hamsterların hayvanlar alemindeki en alkolik yaratıklar olmasına rağmen, alkol metabolizması için bir gene sahip olmamaları nedeniyle hafiflikten muzdarip oldukları öğrenildi.

'İnsanı öldürebilecek miktarda alkolü tolere edebiliyorlar'

Daha önce 1960'da yapılan bir araştırma, hamsterlerin diğer kemirgenlerden daha fazla alkol tüketmesi nedeniyle 'petshop'larda alkol tükettikleri' yönündeki iddayı ortaya atmıştı.
İngiltere'de yaşayan bir yoğun bakım doktoru Tom Lawton, kısa süre önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir mikrobiyologla 'hamsterların olağanüstü alkol kapasitesi' üzerine yaptıkları bir konuşmayı paylaşmıştı. Hamsterlerin tüketebileceği miktarlar hakkında Lawton, küçük kemirgenlerin 'bir insanı öldürebilecek alkol miktarını tolere edebildiğini' ifade etmişti.

'Diğer kemirgenler alkol tadına alışmaya ihtiyaç duyuyor, hamsterların böyle bir ihtiyacı yok'

Florida Üniversitesi'nden araştırmacı Danielle Gulick ise çalışmaya dair yaptığı açıklamada, diğer kemirgenlerin alkol tüketmek için önce tadına alışmaya ihtiyaç duyduklarını, hamsterların ise hiçbir alışkanlığa ihtiyaç duymadan 'mutlu bir şekilde alkol içtiklerini' dile getirdi.

'Dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkilerini kolayca içiyorlar'

Diğer hayvanlardan farklı olarak hamsterların sadece alkol tüketmediğini ayrıca diğer içeceklere de tercih ettiklerini ortaya koyan araştırma, küçük kemirgenlerin alkol oranı yüzde 95'e varan ve bu nedenle dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkileri arasında yer alan Everclear'ı kolayca içebildiklerini gösterdi.
Hamsterlerin içkiye neden bu denli ilgi gösterdiğine dair ortaya atılan teorilere göre, küçük kemirgenlerin alkollü içeceklere susuzluk nedeniyle değil, kalori edinmek için yönelmeleri. Söz konusu teoriler, şekerli su verilen hamsterların alkol tüketimini azaltması, ancak kalorisiz su verilen hamsterlarda hiçbir değişiklik gözlenmemesiyle doğrulandı.
Kırmızı kanatlı papağan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
Avustralya'da veterinerler uyardı: Papağanların 'alkol sorunu' ölümlere yol açıyor
20 Aralık, 12:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:39Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor: Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet talebi
16:37Bakan Muş: Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi bu yıl aştık
16:17TESK'ten EYT'liler için sağlık hizmeti talebi
16:15Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'
16:14Çin'den THY'ye pahalı bilet soruşturması
15:57Drake sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı
15:48Bilim insanlarına göre hayvanlar aleminin en sağlam 'içicileri': Hamsterlar
15:46Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu
15:45ABD'de erkekler kürtaj yasağı kıskacındaki eşlerine sevgilerini göstermek için vazektomiye yöneliyor
15:44Havada karşılaşan pilot çift, Basra Körfezi'nde yan yana uçtu: 'Sen bir şahinsin, ben garip serçe'
15:42Çatalhöyük'te 8 bin 500 yıllık mermer heykelcik bulundu
15:24Fransa'da yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 euro prim
15:17'The Batman' filminden yeni fragman: The Bat and The Cat
15:15BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı
15:09Tehlikeli köpek ırklarını ağızlıksız gezdirenlere ceza yağdı
15:06Bakan Muş: Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak
14:59Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
14:59TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı TURKOVAC oldum
14:54Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
14:47Lavrov: AB'nin yeni Rusya yaklaşımı 'siyasi kamasutra'