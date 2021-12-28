https://tr.sputniknews.com/20211228/bilim-insanlarina-gore-hayvanlar-aleminin-en-saglam-icicileri-hamsterlar-1052191690.html

Bilim insanlarına göre hayvanlar aleminin en sağlam 'içicileri': Hamsterlar

Bilim insanlarına göre hayvanlar aleminin en sağlam 'içicileri': Hamsterlar

Alaska Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, popüler evcil hayvanlar arasında yer alan hamsterların hayvanlar aleminin en alkolik üyesi olduğunu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:48+0300

2021-12-28T15:48+0300

2021-12-28T15:55+0300

yaşam

hamster

alkol

içki

hayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104173/36/1041733638_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_5160aed285569bf5a6d49d1947bdc03b.jpg

Alaska Üniversitesi'nden bilim insanları gerçekleştirdikleri incelemelerde, hamsterların insanların günde bir buçuk litre alkol tüketmesine eşdeğer miktarda düzenli olarak alkol tükettikleri sonucuna ulaştı.Araştırmaya göre su ve alkol seçenekleri sunulan hamsterlar alkol içmeyi tercih ederken, vücut ağırlıklarının her bir kilosu başına 18 gram alkolü günlük olarak tüketebiliyor.Elde edilen veriler, çavdar tohumları ve meyveleri toplayarak fermentasyon yapan ve alkol tüketmesiyle bilinen hamsterların vahşi doğadaki namıyla örtüşüyor.Hamsterların hayvanlar alemindeki en alkolik yaratıklar olmasına rağmen, alkol metabolizması için bir gene sahip olmamaları nedeniyle hafiflikten muzdarip oldukları öğrenildi.'İnsanı öldürebilecek miktarda alkolü tolere edebiliyorlar'Daha önce 1960'da yapılan bir araştırma, hamsterlerin diğer kemirgenlerden daha fazla alkol tüketmesi nedeniyle 'petshop'larda alkol tükettikleri' yönündeki iddayı ortaya atmıştı.İngiltere'de yaşayan bir yoğun bakım doktoru Tom Lawton, kısa süre önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir mikrobiyologla 'hamsterların olağanüstü alkol kapasitesi' üzerine yaptıkları bir konuşmayı paylaşmıştı. Hamsterlerin tüketebileceği miktarlar hakkında Lawton, küçük kemirgenlerin 'bir insanı öldürebilecek alkol miktarını tolere edebildiğini' ifade etmişti.'Diğer kemirgenler alkol tadına alışmaya ihtiyaç duyuyor, hamsterların böyle bir ihtiyacı yok'Florida Üniversitesi'nden araştırmacı Danielle Gulick ise çalışmaya dair yaptığı açıklamada, diğer kemirgenlerin alkol tüketmek için önce tadına alışmaya ihtiyaç duyduklarını, hamsterların ise hiçbir alışkanlığa ihtiyaç duymadan 'mutlu bir şekilde alkol içtiklerini' dile getirdi.'Dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkilerini kolayca içiyorlar'Diğer hayvanlardan farklı olarak hamsterların sadece alkol tüketmediğini ayrıca diğer içeceklere de tercih ettiklerini ortaya koyan araştırma, küçük kemirgenlerin alkol oranı yüzde 95'e varan ve bu nedenle dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkileri arasında yer alan Everclear'ı kolayca içebildiklerini gösterdi.Hamsterlerin içkiye neden bu denli ilgi gösterdiğine dair ortaya atılan teorilere göre, küçük kemirgenlerin alkollü içeceklere susuzluk nedeniyle değil, kalori edinmek için yönelmeleri. Söz konusu teoriler, şekerli su verilen hamsterların alkol tüketimini azaltması, ancak kalorisiz su verilen hamsterlarda hiçbir değişiklik gözlenmemesiyle doğrulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/avustralyada-veterinerler-uyardi-papaganlarin-alkol-sorunu-olumlere-yol-aciyor-1051931621.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hamster, alkol, içki, hayvan