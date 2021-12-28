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CHP'li 11 başkandan deklarasyon: Hukukun dışına çıkılarak baskı ortamı oluşturuldu
CHP'li 11 başkandan deklarasyon: Hukukun dışına çıkılarak baskı ortamı oluşturuldu
Düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılar kapsamında Ankara’da bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, görüşmenin ardından bir... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T12:36+0300
2021-12-28T12:38+0300
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İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlattığı özel teftişe de değinilen deklarasyonda, "Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz" denildi.'Kamu bankalarından teminat dahi alamıyoruz'Hükümetin 'Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz' söyleminin "gerçeği yansıtmadığı" belirtilen açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği’nin gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı Belediyeleri sağlarken, kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı Belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir vakıadır. Birçok belediyemiz kamu bankalarından ve İller Bankası'ndan kredi alabilmek bir yana, teminat mektubu dahi alamamaktadır" ifadeleri yer aldı.Deklarasyon şu şekilde sürdü:"2.5 yıl boyunca Belediyelerimizin yaptığı ve büyük takdir gören çalışmaların bir kesime rahatsızlık verdiğini görmekteyiz. Bu durumu anlayışla da karşılıyoruz. Kabul etmediğimiz durum ise hukukun dışına çıkılarak baskı ortamının oluşturulması, haksız ve mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve birer devlet kurumu olan Belediyelerimiz üzerinden sürekli olarak kirli siyaset üretilme çabasıdır."Gelinen noktada, vatandaşlarımızı ayırt etmeden hizmet eden Belediyelerimize ayrımcılık yapıldığı, millet iradesi ile seçilen bizlere devlet olanaklarıyla zorluk çıkarıldığı, demokrasi ve hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir düzenden baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığı açıktır."Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir Belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm Belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır."Deklarasyon, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın imzasını taşıyor.İçişleri Bakanlığı, iki gün önce bazı İBB personellerinin çeşitli terör örgütüne üye olduğu iddiasının tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirmişti. Açıklamanın ardından CHP kanadından ve Ekrem İmamoğlu'ndan da yanıtlar gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211227/imamoglu-ibbde-teftis-baslatilmasina-iliskin-aciklama-yapiyor-1052151068.html
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chp, ibb, içişleri bakanlığı, teftiş

CHP'li 11 başkandan deklarasyon: Hukukun dışına çıkılarak baskı ortamı oluşturuldu

12:36 28.12.2021 (güncellendi: 12:38 28.12.2021)
© İBBCHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İBB
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Düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılar kapsamında Ankara’da bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, görüşmenin ardından bir deklarasyon yayımladı.
İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlattığı özel teftişe de değinilen deklarasyonda, "Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz" denildi.

'Kamu bankalarından teminat dahi alamıyoruz'

Hükümetin 'Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz' söyleminin "gerçeği yansıtmadığı" belirtilen açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği’nin gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı Belediyeleri sağlarken, kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı Belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir vakıadır. Birçok belediyemiz kamu bankalarından ve İller Bankası'ndan kredi alabilmek bir yana, teminat mektubu dahi alamamaktadır" ifadeleri yer aldı.
Deklarasyon şu şekilde sürdü:
"2.5 yıl boyunca Belediyelerimizin yaptığı ve büyük takdir gören çalışmaların bir kesime rahatsızlık verdiğini görmekteyiz. Bu durumu anlayışla da karşılıyoruz. Kabul etmediğimiz durum ise hukukun dışına çıkılarak baskı ortamının oluşturulması, haksız ve mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve birer devlet kurumu olan Belediyelerimiz üzerinden sürekli olarak kirli siyaset üretilme çabasıdır.
"Gelinen noktada, vatandaşlarımızı ayırt etmeden hizmet eden Belediyelerimize ayrımcılık yapıldığı, millet iradesi ile seçilen bizlere devlet olanaklarıyla zorluk çıkarıldığı, demokrasi ve hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir düzenden baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığı açıktır.
"Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir Belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm Belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır."
Deklarasyon, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın imzasını taşıyor.
İçişleri Bakanlığı, iki gün önce bazı İBB personellerinin çeşitli terör örgütüne üye olduğu iddiasının tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirmişti. Açıklamanın ardından CHP kanadından ve Ekrem İmamoğlu'ndan da yanıtlar gelmişti.
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