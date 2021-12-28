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Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı, avukat odasında intihara kalkıştı
Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı, avukat odasında intihara kalkıştı
Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan şahıs, emniyetteki avukat odasında intihara teşebbüs etti. Şüpheli hastaneye kaldırılırken... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T02:41+0300
2021-12-28T02:41+0300
türkiye
aydın
gözaltı
didim
hırsızlık
intihar
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Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık Perşembe günü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.Yapılan çalışmalarda olay bölgesinde daha önceden de hırsızlık kaydı bulunan 26 yaşındaki C.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Didim Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İddiaya göre avukat görüşme odasına alınan C.A., odada bulunan kablo ile kendisini cam korkuluğa asarak intihara kalkıştı.Kısa süre sonra olayı fark eden emniyet güçleri şahsı kurtarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Didim Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesine sevk edilen C.A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Aile emniyet güçlerinden şikayetçiOlayın ardından basına açıklamalarda bulunan şüphelinin babası Hasan Pangal, “Benim 3 evladım var. Ben yurt dışında olduğum sürede C. dünyaya gelince annesi kendi soyadını veriyor. Olayın meydana geldiği gün ise C., 'hırsızlık ihbarı var' diye gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra avukat odasına konuluyor. Orada sözde kablo ile intihar ediyor. Benim oğlum intihar edecek biri değil. Ayrıca emniyetin avukat odasında kablonun ne işi var. Olay anıyla ilgili bize kamera görüntüleri de verilmedi. Benim oğlum 15 dakikada nasıl bu hale geldi. 11 gündür Söke’de yoğun bakımda ve bitkisel hayatta. Biz bu olayın sorumlularının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Emniyet yetkilileri olayda ihmal var diyor, böyle ihmal olamaz. Bu konuda cumhuriyet savcılığına şikayetçi olacağım. Gerekirse İçişleri Bakanlığına kadar gidip hakkımı arayacağım" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/diyarbakirda-lise-ogrencisi-okula-getirdigi-silahla-intihar-etti-1052100891.html
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aydın, gözaltı, didim, hırsızlık, intihar

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı, avukat odasında intihara kalkıştı

02:41 28.12.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan şahıs, emniyetteki avukat odasında intihara teşebbüs etti. Şüpheli hastaneye kaldırılırken, ailesi emniyet güçlerinden şikayetçi olacağını açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık Perşembe günü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yapılan çalışmalarda olay bölgesinde daha önceden de hırsızlık kaydı bulunan 26 yaşındaki C.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Didim Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İddiaya göre avukat görüşme odasına alınan C.A., odada bulunan kablo ile kendisini cam korkuluğa asarak intihara kalkıştı.
Kısa süre sonra olayı fark eden emniyet güçleri şahsı kurtarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Didim Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesine sevk edilen C.A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Aile emniyet güçlerinden şikayetçi

Olayın ardından basına açıklamalarda bulunan şüphelinin babası Hasan Pangal, “Benim 3 evladım var. Ben yurt dışında olduğum sürede C. dünyaya gelince annesi kendi soyadını veriyor. Olayın meydana geldiği gün ise C., 'hırsızlık ihbarı var' diye gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra avukat odasına konuluyor. Orada sözde kablo ile intihar ediyor. Benim oğlum intihar edecek biri değil. Ayrıca emniyetin avukat odasında kablonun ne işi var. Olay anıyla ilgili bize kamera görüntüleri de verilmedi. Benim oğlum 15 dakikada nasıl bu hale geldi. 11 gündür Söke’de yoğun bakımda ve bitkisel hayatta. Biz bu olayın sorumlularının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Emniyet yetkilileri olayda ihmal var diyor, böyle ihmal olamaz. Bu konuda cumhuriyet savcılığına şikayetçi olacağım. Gerekirse İçişleri Bakanlığına kadar gidip hakkımı arayacağım" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
polis, olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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