https://tr.sputniknews.com/20211228/paris-fc-ve-lyon-tribun-olaylari-nedeniyle-fransa-kupasindan-atildi-1052181653.html
Paris FC ve Lyon, tribün olayları nedeniyle Fransa Kupası'ndan atıldı
Paris FC ve Lyon, tribün olayları nedeniyle Fransa Kupası'ndan atıldı
Paris FC ve Lyon, 17 Aralık'taki oynanan maçın devre arasında tribünlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Fransa Kupası'ndan atıldı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T10:25+0300
2021-12-28T10:25+0300
2021-12-28T10:25+0300
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Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) disiplin kurulu, Paris FC ve Lyon takımlarının kupadan ihracına karar verdi.FFF'den yapılan açıklamada, iki kulüp başkanlarının birbirini suçlamasına rağmen, 'maç sırasında meydana gelen olaylardan iki kulübün sorumlu olduğuna karar verildiği' belirtildi.Kararlar, olaylı maçın galibinin eşleşeceği takım olan Nice'in doğrudan son 16'ya gitmesi anlamına geliyor.Komisyon ayrıca, ikinci lig takımı Paris FC 10 bin euro ve bu sezon saha olayları nedeniyle Ligue 1'de zaten 1 puanı silinmiş olan Lyon'a 52 bin euro para cezası verilmesini kararlaştırdı. Lyon'a ayrıca sezon boyu deplasman yasağı cezası verildi. Öte yandan Lyon, taraftar gruplarının deplasman maçlarına gitmesini yasaklayacaklarını zaten açıklamıştı.Paris FC ise para cezasına ek olarak 5 iç saha maçını seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.Cuma günü Paris FC ile Lyon arasında oynanan Fransa Kupası maçı, taraftarların sebep olduğu kargaşa nedeniyle devre arasında tatil edilmişti. Kısa süre içinde oyun alanı öfkeli taraftarların işgaline uğrarken, maçın devam etmesi imkansız hale gelmişti.Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ve Paris FC Başkanı Pierre Ferracci, yaşananlardan birbirlerini sorumlu tutan açıklamalarda bulunmuşlardı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/uefadan-ceza-iki-deplasman-macinda-galatasaray-taraftari-olmayacak-1050660493.html
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Paris FC ve Lyon, tribün olayları nedeniyle Fransa Kupası'ndan atıldı
Paris FC ve Lyon, 17 Aralık'taki oynanan maçın devre arasında tribünlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Fransa Kupası'ndan atıldı.
Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) disiplin kurulu, Paris FC ve Lyon takımlarının kupadan ihracına karar verdi.
FFF'den yapılan açıklamada, iki kulüp başkanlarının birbirini suçlamasına rağmen, 'maç sırasında meydana gelen olaylardan iki kulübün sorumlu olduğuna karar verildiği' belirtildi.
Kararlar, olaylı maçın galibinin eşleşeceği takım olan Nice'in doğrudan son 16'ya gitmesi anlamına geliyor.
Komisyon ayrıca, ikinci lig takımı Paris FC 10 bin euro ve bu sezon saha olayları nedeniyle Ligue 1'de zaten 1 puanı silinmiş olan Lyon'a 52 bin euro para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Lyon'a ayrıca sezon boyu deplasman yasağı cezası verildi. Öte yandan Lyon, taraftar gruplarının deplasman maçlarına gitmesini yasaklayacaklarını zaten açıklamıştı.
Paris FC ise para cezasına ek olarak 5 iç saha maçını seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.
Cuma günü Paris FC ile Lyon arasında oynanan Fransa Kupası maçı, taraftarların sebep olduğu kargaşa nedeniyle devre arasında tatil edilmişti. Kısa süre içinde oyun alanı öfkeli taraftarların işgaline uğrarken, maçın devam etmesi imkansız hale gelmişti.
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ve Paris FC Başkanı Pierre Ferracci, yaşananlardan birbirlerini sorumlu tutan açıklamalarda bulunmuşlardı.