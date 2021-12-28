Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211228/ucakta-maske-takmadigi-icin-yasli-adama-saldiran-maskesiz-kadin-tutuklandi-1052188470.html
Uçakta maske takmadığı için yaşlı adama saldıran maskesiz kadın tutuklandı
Uçakta maske takmadığı için yaşlı adama saldıran maskesiz kadın tutuklandı
ABD'de Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta yolculardan birine maske takmadığı için saldıran kadın, FBI tarafından tutuklandı. Yolcuların paylaştığı... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T13:51+0300
2021-12-28T13:54+0300
yaşam
abd
saldırı
yolcu uçağı
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051111625_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_e3c8f9b49718fd94a61b392df521a670.jpg
Delta Havayolları'nın Tampa'dan Atlanta'ya giden yolcu uçağında 80 yaşındaki bir adam, uçakta servis edilen yemeği yerken maske takmadığı için saldırıya uğradı.Patricia Cornwall isimli yolcu, 80 yaşındaki yolcuya yemek yediği sırada yaklaşarak maskesini takmasını söyledi. Bunun üzerine iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma esnasında kadın, 80 yaşındaki erkek yolcuya saldırdı.Karşısındaki adama maske takmadığı için vurup üzerine tüküren kadın, kavgaya müdahale etmeye çalışanlara da saldırarak bir uçuş görevlisinin ve bir diğer yolcunun yaralanmasına neden oldu.Uçuşun geri kalanını uçuş görevlilerinin denetiminde uçağın arka kısmında geçiren kadın, iniş yapılmasının ardından Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı.Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde, saldırgan kadının da maske takmadığı görüldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051111625_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_8a4152757c1bb0b819f711b5bfabe1d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, saldırı, yolcu uçağı, maske

Uçakta maske takmadığı için yaşlı adama saldıran maskesiz kadın tutuklandı

13:51 28.12.2021 (güncellendi: 13:54 28.12.2021)
© SputnikRossiya havayoluna ait Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağı
Rossiya havayoluna ait Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Sputnik
Abone ol
ABD'de Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta yolculardan birine maske takmadığı için saldıran kadın, FBI tarafından tutuklandı. Yolcuların paylaştığı görüntülerde, saldırgan kadının da maske takmadığı görüldü.
Delta Havayolları'nın Tampa'dan Atlanta'ya giden yolcu uçağında 80 yaşındaki bir adam, uçakta servis edilen yemeği yerken maske takmadığı için saldırıya uğradı.
Patricia Cornwall isimli yolcu, 80 yaşındaki yolcuya yemek yediği sırada yaklaşarak maskesini takmasını söyledi. Bunun üzerine iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma esnasında kadın, 80 yaşındaki erkek yolcuya saldırdı.
Karşısındaki adama maske takmadığı için vurup üzerine tüküren kadın, kavgaya müdahale etmeye çalışanlara da saldırarak bir uçuş görevlisinin ve bir diğer yolcunun yaralanmasına neden oldu.
Uçuşun geri kalanını uçuş görevlilerinin denetiminde uçağın arka kısmında geçiren kadın, iniş yapılmasının ardından Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı.
Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde, saldırgan kadının da maske takmadığı görüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'
14:02Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin 2 astsubaya, 'taksirle ölüme neden olmak'tan dava
13:51Uçakta maske takmadığı için yaşlı adama saldıran maskesiz kadın tutuklandı
13:45Dükkanın önündeki ağaca koyduğu kovanla bal üreten Laz bakkaldan Kovid'e karşı 'Lazovac aşısı'
13:43Bir milyon liralık kuyumcu soygununda hırsızlar, 'çamur izi'nden yakalandı
13:39Cardata: İkinci el araba fiyatları 1 ay sonra yüzde 50 düşecek
13:33TTB'den Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 'Turkovac' yazısı: 'Güvenli' ve 'etkili' raporu var mı?
13:22Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek
13:09İsrail’de kuş gribi alarmı: En az 5 bin göçmen turna öldü
13:0181 ilde operasyon: 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
13:00NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak
13:00Mahkemeden hız aşım cezasına iptal: Cihazların yanlış ölçme ihtimali var
12:56TOGG'un bagajını açan İHA muhabiri, görevliden azar işitti
12:48Mbappe, Dünya Kupası’nın 2 yılda bir düzenlenmesine karşı: 'Yılda 60 maç oynuyoruz'
12:4223 yaşındaki genç kadın, 88 yaşındaki dedesiyle birlikte mezun oldu
12:42Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı
12:36CHP'li 11 başkandan deklarasyon: Hukukun dışına çıkılarak baskı ortamı oluşturuldu
12:34Mısır'ı 3500 yıl önce yöneten I. Amenhotep'in mumyası dijital olarak açıldı
12:30Mehmet Barlas: Erdoğan'ın Amerikan Doları'nı dize getirmesi ertesinde sıra stokçulara geldi
12:24Ryabkov: ABD, güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler için bazı soyut konuları gündeme getiriyor