Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211229/afp-turkiyede-ham-madde-fiyati-artti-kitap-almak-luks-haline-geldi-1052225335.html
AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi
AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi
Fransa merkezli haber ajansı AFP, Türk Lirası'ndaki değer kaybı sebebiyle artan kitap fiyatlarını inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirmeye yönelik... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:31+0300
2021-12-29T15:58+0300
ekonomi
kitap
recep tayyip erdoğan
tl
afp
ücret
akp
döviz
para
kitap okuma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052225147_0:16:1000:579_1920x0_80_0_0_856ec4bfab8bcd9215ab83694a73bdaa.jpg
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok ürünün fiyatı artarken kitaplar da bu dalgalanmalardan etkilenen ürünler arasında yer aldı.Kitap üretiminde kullanılan kağıdın ithal edilmesi ve fiyatların dövize endeksli olması sebebiyle her geçen gün artan maliyetler, okuyucuları ve yayınevlerini bu süreçte zor durumda bıraktı.Türkiye’deki yayın sektörüyle alakalı bir analiz yazısı paylaşan AFP birçok kesimin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.AFP’ye konuşan Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencisi Gulfer Ulaş, Thomas Mann'ın en sevdiği iki ciltlik eserinin ilk baskısını 33 liraya, aylar sonra çıkan ikinci baskısının ise 70 liraya bulduğunu anlattı.Ulaş, "Uluslararası ilişkiler doktora öğrencisiyim, bu yüzden çok okumam gerekiyor. İnternetten de indirdiğim halde okuma listemdeki kitaplara ayda yaklaşık 1000 lira harcıyorum" dedi.Kitap fiyatlarının aşırı seviyede artmasının 'Türkiye’deki ekonomik krizin öngörülemezliğine örnek olduğuna' vurgu yapan AFP, bu durumun alışverişten eğitime her alanda kendisini gösterdiğinin altını çizdi.Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla sert bir şekilde faiz indirme kararı alarak ekonominin kural kitabını yırtıp attı" ifadeleri yer aldı.Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, tüm bu belirsizliğin 'insanları temel ihtiyaç maddelerine öncelik vermeye ve kitap almayı bir kenara bırakmaya zorlayacağından' korktuğunu söyledi.Hepkon, AFP'ye verdiği demeçte, "Bir kitap yayınlıyorsunuz ve diyelim ki hit oluyor ve 30 liraya mal oluyor. Bir hafta sonra ikinci baskıya gidiyorsunuz ve fiyat 35 liraya çıkıyor. O zaman üçüncü veya dördüncü basım için ne kadara mal olacağını Allah bilir" dedi.Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise koronavirüs pandemisinin neden olduğu küresel tedarik zincirindeki kesintilerin kağıdın hammaddesinin fiyatını artırarak sektörün sorunlarını artırdığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211228/fiyat-istikrari-komitesi-toplantisi-sona-erdi-enflasyonla-ilgili-adimlari-konustuk-1052192460.html
https://tr.sputniknews.com/20211228/kilicdaroglu-belediye-baskanlarimizin-telefonlarini-dinliyorlar-1052178376.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052225147_68:0:955:665_1920x0_80_0_0_2f7da1088dccf17b86a53cf7113a72e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kitap, recep tayyip erdoğan, tl, afp, ücret, akp, döviz, para, kitap okuma, dolar/tl, euro/tl, fiyat, kitap fuarı, döviz kurları, döviz kuru

AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi

15:31 29.12.2021 (güncellendi: 15:58 29.12.2021)
© AFP 2021 / OZAN KOSEAFP: Türkiye'de ham madde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi
AFP: Türkiye'de ham madde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
Abone ol
Fransa merkezli haber ajansı AFP, Türk Lirası'ndaki değer kaybı sebebiyle artan kitap fiyatlarını inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirmeye yönelik açıklamalarına da değinilen haberde, döviz kurları nedeniyle kitap basımında hammadde fiyatlarının artışına vurgu yapıldı.
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok ürünün fiyatı artarken kitaplar da bu dalgalanmalardan etkilenen ürünler arasında yer aldı.
Kitap üretiminde kullanılan kağıdın ithal edilmesi ve fiyatların dövize endeksli olması sebebiyle her geçen gün artan maliyetler, okuyucuları ve yayınevlerini bu süreçte zor durumda bıraktı.
Türkiye’deki yayın sektörüyle alakalı bir analiz yazısı paylaşan AFP birçok kesimin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.
AFP’ye konuşan Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencisi Gulfer Ulaş, Thomas Mann'ın en sevdiği iki ciltlik eserinin ilk baskısını 33 liraya, aylar sonra çıkan ikinci baskısının ise 70 liraya bulduğunu anlattı.
Ulaş, "Uluslararası ilişkiler doktora öğrencisiyim, bu yüzden çok okumam gerekiyor. İnternetten de indirdiğim halde okuma listemdeki kitaplara ayda yaklaşık 1000 lira harcıyorum" dedi.
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili risklere ilişkin adımları konuştuk' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
EKONOMİ
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'
Dün, 16:15
Kitap fiyatlarının aşırı seviyede artmasının 'Türkiye’deki ekonomik krizin öngörülemezliğine örnek olduğuna' vurgu yapan AFP, bu durumun alışverişten eğitime her alanda kendisini gösterdiğinin altını çizdi.
Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla sert bir şekilde faiz indirme kararı alarak ekonominin kural kitabını yırtıp attı" ifadeleri yer aldı.
Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, tüm bu belirsizliğin 'insanları temel ihtiyaç maddelerine öncelik vermeye ve kitap almayı bir kenara bırakmaya zorlayacağından' korktuğunu söyledi.
Hepkon, AFP'ye verdiği demeçte, "Bir kitap yayınlıyorsunuz ve diyelim ki hit oluyor ve 30 liraya mal oluyor. Bir hafta sonra ikinci baskıya gidiyorsunuz ve fiyat 35 liraya çıkıyor. O zaman üçüncü veya dördüncü basım için ne kadara mal olacağını Allah bilir" dedi.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise koronavirüs pandemisinin neden olduğu küresel tedarik zincirindeki kesintilerin kağıdın hammaddesinin fiyatını artırarak sektörün sorunlarını artırdığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: 22 Aralık’ta toplam 19.1 milyar dolar satışı yapıldı
Dün, 06:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58Konyaspor maçı tepkileri sürüyor: Beşiktaş taraftarı hakem Mete Kalkavan'ı savcılığa şikayet etti
15:56Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı
15:55Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi dünyaya geldi: 'Tanrıdan bir uyarı'
15:37İstanbul’da 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var
15:31Ali Babacan: Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar da, bunların hepsini not ediyoruz
15:31AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi
15:31İngiltere'deki beyaz yakalıların dörtte üçü, tükenmişlik nedeniyle işlerini bırakmayı düşünüyor
15:30Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'yi aştı
15:28ByLock'un lisans sahibi Keynes'le röportaj yapan İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi
15:24Kaporta ustası, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti
15:12Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti
15:04Kadın kuryeyi darbeden 3 şüpheli yakalandı
14:56Baygınlık geçiren kadına yapılan yanlış ilk yardımı önledi: 'Soğan koklatmak isteyen oldu'
14:53Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım, inşallah Ali Koç'u ikna ederler
14:51NATO'da devir teslim: Türkiye, görevi Fransa'ya devrediyor
14:46Rusya Dışişleri: Normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında arabulucu rolüne hazırız
14:41Ukraynalı futbol kulübüne Rusça cezası
14:39CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru kırıldı
14:29Putin, Rusya vatandaşlığı koşullarıyla ilgili Duma’ya yeni tasarı sundu
14:29Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek