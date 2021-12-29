https://tr.sputniknews.com/20211229/afp-turkiyede-ham-madde-fiyati-artti-kitap-almak-luks-haline-geldi-1052225335.html

AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi

AFP: Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi

Fransa merkezli haber ajansı AFP, Türk Lirası'ndaki değer kaybı sebebiyle artan kitap fiyatlarını inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirmeye yönelik... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:31+0300

2021-12-29T15:31+0300

2021-12-29T15:58+0300

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Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok ürünün fiyatı artarken kitaplar da bu dalgalanmalardan etkilenen ürünler arasında yer aldı.Kitap üretiminde kullanılan kağıdın ithal edilmesi ve fiyatların dövize endeksli olması sebebiyle her geçen gün artan maliyetler, okuyucuları ve yayınevlerini bu süreçte zor durumda bıraktı.Türkiye’deki yayın sektörüyle alakalı bir analiz yazısı paylaşan AFP birçok kesimin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.AFP’ye konuşan Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencisi Gulfer Ulaş, Thomas Mann'ın en sevdiği iki ciltlik eserinin ilk baskısını 33 liraya, aylar sonra çıkan ikinci baskısının ise 70 liraya bulduğunu anlattı.Ulaş, "Uluslararası ilişkiler doktora öğrencisiyim, bu yüzden çok okumam gerekiyor. İnternetten de indirdiğim halde okuma listemdeki kitaplara ayda yaklaşık 1000 lira harcıyorum" dedi.Kitap fiyatlarının aşırı seviyede artmasının 'Türkiye’deki ekonomik krizin öngörülemezliğine örnek olduğuna' vurgu yapan AFP, bu durumun alışverişten eğitime her alanda kendisini gösterdiğinin altını çizdi.Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla sert bir şekilde faiz indirme kararı alarak ekonominin kural kitabını yırtıp attı" ifadeleri yer aldı.Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, tüm bu belirsizliğin 'insanları temel ihtiyaç maddelerine öncelik vermeye ve kitap almayı bir kenara bırakmaya zorlayacağından' korktuğunu söyledi.Hepkon, AFP'ye verdiği demeçte, "Bir kitap yayınlıyorsunuz ve diyelim ki hit oluyor ve 30 liraya mal oluyor. Bir hafta sonra ikinci baskıya gidiyorsunuz ve fiyat 35 liraya çıkıyor. O zaman üçüncü veya dördüncü basım için ne kadara mal olacağını Allah bilir" dedi.Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise koronavirüs pandemisinin neden olduğu küresel tedarik zincirindeki kesintilerin kağıdın hammaddesinin fiyatını artırarak sektörün sorunlarını artırdığını ifade etti.

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