https://tr.sputniknews.com/20211229/bitcoinde-7-ayin-en-buyuk-dususu-1052212363.html

Bitcoin'de 7 ayın en büyük düşüşü

Bitcoin'de 7 ayın en büyük düşüşü

Bitcoin, Aralık ayında yüzde 15’ten fazla değer kaybederek Mayıs’tan sonraki en kötü aylık performansına doğru ilerliyor. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T09:50+0300

2021-12-29T09:50+0300

2021-12-29T09:50+0300

ekonomi

düşüş

bitcoin

kripto para

ethereum

ether

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Bitcoin, Aralık ayında yüzde 15’ten fazla değer kaybederek Mayıs’tan sonraki en kötü aylık performansına doğru ilerliyor. Aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamasının sınırında bulunan Bitcoin, salı günü yüzde 6’dan fazla düşüş kaydetti.BloombergHT'nin haberine göre; en büyük ikinci kripto para olan Ether de 3 bin 800 dolar sınırında bulunurken Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi yüzde 7 civarında geriledi.Bitcoin Mayıs ayını yüzde 35 düşüş ile kapattıktan sonra Temmuz’da 29 bin 307 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında yeniden yükselişe geçen en büyük kripto para, Eylül’de Temmuzdaki dibinden yüzde 70 yükseliş kaydederek 52 bin doların üzerine çıkmıştı.Kasım ayında 68 bin 900 doların üzerine tırmanarak rekor tazeleyen Bitcoin, sonrasında düşüş trendine girmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211204/bitcoin-42-bin-dolar-seviyesini-gordu-1051437979.html

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düşüş, bitcoin, kripto para, ethereum, ether