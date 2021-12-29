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https://tr.sputniknews.com/20211229/hali-saha-macinda-kavga-cikti-tesis-sahibi-kavgayi-durdurmak-icin-isiklari-kapatti-1052226897.html
Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı
Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı
Sakarya’da halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile kavga etti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:56+0300
2021-12-29T15:56+0300
2021-12-29T15:56+0300
türkiye
futbol
kavga
maç
halı saha maçı
halı saha
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Sakarya’da oynanan halı saha maçında, bir oyuncunun faul yapması sonrasında kavga çıktı. Karşı takım oyuncularının yumruklu kavgasına, maçı izlemeye gelenler müdahale etti.Sakinleşmeyen oyuncuları durdurmak kolay olmadı. Sahanın işletmecisi ise kavgayı ayırmak için tesisin ışıklarını kapattı.Işıkların kapanmasının ardından sakinleşen oyuncular, maçı bitirmeden sahayı terk etti.
https://tr.sputniknews.com/20211228/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1052181094.html
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futbol, kavga, maç, halı saha maçı, halı saha
Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı
Sakarya’da halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile kavga etti.
Sakarya’da oynanan halı saha maçında, bir oyuncunun faul yapması sonrasında kavga çıktı. Karşı takım oyuncularının yumruklu kavgasına, maçı izlemeye gelenler müdahale etti.
Sakinleşmeyen oyuncuları durdurmak kolay olmadı. Sahanın işletmecisi ise kavgayı ayırmak için tesisin ışıklarını kapattı.
Işıkların kapanmasının ardından sakinleşen oyuncular, maçı bitirmeden sahayı terk etti.