https://tr.sputniknews.com/20211229/hali-saha-macinda-kavga-cikti-tesis-sahibi-kavgayi-durdurmak-icin-isiklari-kapatti-1052226897.html

Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı

Halı saha maçında kavga çıktı, tesis sahibi kavgayı durdurmak için ışıkları kapattı

Sakarya’da halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile kavga etti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:56+0300

2021-12-29T15:56+0300

2021-12-29T15:56+0300

türkiye

futbol

kavga

maç

halı saha maçı

halı saha

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Sakarya’da oynanan halı saha maçında, bir oyuncunun faul yapması sonrasında kavga çıktı. Karşı takım oyuncularının yumruklu kavgasına, maçı izlemeye gelenler müdahale etti.Sakinleşmeyen oyuncuları durdurmak kolay olmadı. Sahanın işletmecisi ise kavgayı ayırmak için tesisin ışıklarını kapattı.Işıkların kapanmasının ardından sakinleşen oyuncular, maçı bitirmeden sahayı terk etti.

https://tr.sputniknews.com/20211228/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1052181094.html

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