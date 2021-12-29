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Karamollaoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: 'FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu'
Karamollaoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: 'FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu'
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır" sözlerine tepki göstererek, "FETÖ erbabı da... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T23:12+0300
2021-12-29T23:12+0300
politika
kpss
saadet partisi
süleyman soylu
temel karamollaoğlu
kur korumalı tl mevduat
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Değerlendirmesinde 2021 yılının enflasyonun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "İktidar problemleri çözeceğine, muhalefeti hainler kategorisine iterek suçu üzerinden atmanın gayretine düştü. "20 yıldır iktidardasınız ve problemleri çözemiyorsunuz ama muhalefete kabahat buluyorsunuz. Hakikaten Allah akıl fikir versin size" diye konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır" ifadesine tepki gösteren Karamollaoğlu şunları söyledi: "Takdir Cenab-ı Hakk'ın ama be mübarek, insan mesuldür insan. İşledikleri kabahati Cenab-ı Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Hasan Sabbah'ın adamları Haşhaşiler de böyle inanıyordu. FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu; çok yakın temasta bulunduğu için belki bakana da biraz bulaştı anlaşılan."KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatta elenenlere değinen Karamollaoğlu, "Ne hikmetse sınavdan 90’ı geçenler mülakatta 60’ın altına düşüyor! Allah'tan korkun ya. Bu ne duyarsızlık, ne pervasızlık" ifadelerini kullandı.Kur korumalı mevduat uygulamasına yönelik eleştirilerini de dile getiren Karamollaoğlu şunları kaydetti: "Sen fetvayı örtülü bir tarzda vererek faizi başka bir kelimeyle meşrulaştırmaya kalkarsan o, faiz olmaktan çıkmaz! Sadece faizin adını değiştirmiş olursun."Bakan Soylu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "Cenab-ı Allah biliyor. Milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik. Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211225/soylu-defalarca-kaosla-karsi-karsiya-kalirdik--1052108224.html
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kpss, saadet partisi, süleyman soylu, temel karamollaoğlu, kur korumalı tl mevduat

Karamollaoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: 'FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu'

23:12 29.12.2021
© AASaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır" sözlerine tepki göstererek, "FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu; çok yakın temasta bulunduğu için belki bakana da biraz bulaştı anlaşılan" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Değerlendirmesinde 2021 yılının enflasyonun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "İktidar problemleri çözeceğine, muhalefeti hainler kategorisine iterek suçu üzerinden atmanın gayretine düştü. "20 yıldır iktidardasınız ve problemleri çözemiyorsunuz ama muhalefete kabahat buluyorsunuz. Hakikaten Allah akıl fikir versin size" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır" ifadesine tepki gösteren Karamollaoğlu şunları söyledi: "Takdir Cenab-ı Hakk'ın ama be mübarek, insan mesuldür insan. İşledikleri kabahati Cenab-ı Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Hasan Sabbah'ın adamları Haşhaşiler de böyle inanıyordu. FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu; çok yakın temasta bulunduğu için belki bakana da biraz bulaştı anlaşılan."
KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatta elenenlere değinen Karamollaoğlu, "Ne hikmetse sınavdan 90’ı geçenler mülakatta 60’ın altına düşüyor! Allah'tan korkun ya. Bu ne duyarsızlık, ne pervasızlık" ifadelerini kullandı.
Kur korumalı mevduat uygulamasına yönelik eleştirilerini de dile getiren Karamollaoğlu şunları kaydetti: "Sen fetvayı örtülü bir tarzda vererek faizi başka bir kelimeyle meşrulaştırmaya kalkarsan o, faiz olmaktan çıkmaz! Sadece faizin adını değiştirmiş olursun."
Bakan Soylu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "Cenab-ı Allah biliyor. Milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik. Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır” demişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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