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https://tr.sputniknews.com/20211229/kpssden-yuksek-puan-almalarina-ragmen-atanamayan-ogretmenlerden-mulakatahayir-paylasimi--1052219356.html
KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlerden 'mülakatahayır' paylaşımı
KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlerden 'mülakatahayır' paylaşımı
KPSS'den aldıkları yüksek puana rağmen ataması yapılmayan öğretmen adayları, sosyal medya hesaplarından 'mülakatahayır' etiketiyle kampanya başlattı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T13:08+0300
2021-12-29T13:12+0300
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kpss
öğretmen
mülakat
öğretmen atamaları
sözleşmeli öğretmen
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27 Aralık tarihinde, 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları mülakat sonuçları açıklandı.Yüksek puan almalarına rağmen atanamadıklarını belirten birçok öğretmen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepkilerini dile getirdi.ÖSYM'nin yayınladığı puan tablolarına da paylaşımlarında yer veren öğretmenler '#mülakatahayır' etiketi ile birlikte "Neden atanamadık?" paylaşımlarında bulundu.Sultan Fidan isimli bir Twitter kullanıcısı, aldığı KPSS sosyal medya hesabından paylaşarak "İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS' de, bölümümde 1. Oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?" ifadelerini kullandı.Atamaları yapılmayan öğretmenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından destek verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/kilicdaroglu-hakki-yenmis-genclerle-gorusmeye-devam-ediyorum-gece-uzun-1052204972.html
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kpss, öğretmen, mülakat, öğretmen atamaları, sözleşmeli öğretmen

KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlerden 'mülakatahayır' paylaşımı

13:08 29.12.2021 (güncellendi: 13:12 29.12.2021)
© AAöğretmen ataması
öğretmen ataması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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KPSS'den aldıkları yüksek puana rağmen ataması yapılmayan öğretmen adayları, sosyal medya hesaplarından 'mülakatahayır' etiketiyle kampanya başlattı.
27 Aralık tarihinde, 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları mülakat sonuçları açıklandı.
Yüksek puan almalarına rağmen atanamadıklarını belirten birçok öğretmen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepkilerini dile getirdi.
ÖSYM'nin yayınladığı puan tablolarına da paylaşımlarında yer veren öğretmenler '#mülakatahayır' etiketi ile birlikte "Neden atanamadık?" paylaşımlarında bulundu.
Sultan Fidan isimli bir Twitter kullanıcısı, aldığı KPSS sosyal medya hesabından paylaşarak "İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS' de, bölümümde 1. Oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?" ifadelerini kullandı.
Atamaları yapılmayan öğretmenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından destek verdi.
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