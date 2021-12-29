https://tr.sputniknews.com/20211229/kuzey-akim-2-faaliyete-hazir-bilgisi-verilen-putin-devreye-alininca-avrupada-gaz-ucuzlayacak-1052238349.html
'Kuzey Akım-2 faaliyete hazır' bilgisi verilen Putin: Devreye alınınca Avrupa'da gaz ucuzlayacak
'Kuzey Akım-2 faaliyete hazır' bilgisi verilen Putin: Devreye alınınca Avrupa'da gaz ucuzlayacak
Kuzey Akım-2 boru hattının son durumu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor veren Gazprom Başkanı Aleksey Miller, hattın gazla doldurulduğunu ve... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T22:29+0300
2021-12-29T22:29+0300
2021-12-29T22:29+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
gazprom
aleksey miller
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
kuzey akım-2
fiyat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller, St.Petersburg'da yaptığı görüşmede Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattındaki son durumu ele aldı.Hattın 2. koluna gaz doldurulduğunu söyleyen Miller, Kuzey Akım-2'nin faaliyete hazır bulunduğunu vurguladı.'Avrupa izin verir vermez sevkiyata başlayacağız'Gazprom'u Kuzey Akım-2'deki çalışmaları tamamlaması nedeniyle tebrik eden Putin, Avrupa'nın izin verir vermez bu hat üzerinden gaz sevkiyatına başlayacaklarını kaydetti.Putin, "Artık her şey, Avrupa'daki partnerlerimize, tüketicilere, Almanya'ya bağlı. Hattın çalışmaya başlamasına karar verdikleri anda, Avrupa büyük hacimlerde ek Rus gazı almaya başlayacak. Bunun yılda 55 milyar metreküp kapasiteli olduğunu hatırlatırım" dedi.'Avrupa ve Ukrayna'da gaz fiyatları düşecek'Putin, hattın devreye girmesiyle birlikte Avrupa ve Ukrayna'da gaz fiyatlarının düşeceğini de vurguladı.Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu elbette, piyasadaki, spot piyasasındaki fiyatı hemen etkileyecek ve Rus gazını tüketen ülkeler bunu hemen hissedecek. Hatta bu, Ukrayna için de fiyatları düşürecek bir etki edecek. Zira, Ukrayna Avrupa pazarı fiyatlarından, oldukça yüksek bir fiyattan önemli miktarda Rus menşeli gaz alıyor. Ukrayna, siyasi gerekçelerle Rus gazını doğrudan almayı reddediyor ve gazı yüksek fiyatlardan, 1000 dolar ve daha üzerinde bir fiyattan almak zorunda kalıyor."
https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-kuzey-akim-2nin-onay-surecinin-uzamasi-rusyaya-degil-avrupaya-da-zarar-veriyor-1052208013.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, gazprom, aleksey miller, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, fiyat
'Kuzey Akım-2 faaliyete hazır' bilgisi verilen Putin: Devreye alınınca Avrupa'da gaz ucuzlayacak
Kuzey Akım-2 boru hattının son durumu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor veren Gazprom Başkanı Aleksey Miller, hattın gazla doldurulduğunu ve faaliyete hazır olduğunu belirtti. Putin de, hat devreye girdiğinde Avrupa'da gaz fiyatlarının düşeceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller, St.Petersburg'da yaptığı görüşmede Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattındaki son durumu ele aldı.
Hattın 2. koluna gaz doldurulduğunu söyleyen Miller, Kuzey Akım-2'nin faaliyete hazır bulunduğunu vurguladı.
'Avrupa izin verir vermez sevkiyata başlayacağız'
Gazprom'u Kuzey Akım-2'deki çalışmaları tamamlaması nedeniyle tebrik eden Putin, Avrupa'nın izin verir vermez bu hat üzerinden gaz sevkiyatına başlayacaklarını kaydetti.
Putin, "Artık her şey, Avrupa'daki partnerlerimize, tüketicilere, Almanya'ya bağlı. Hattın çalışmaya başlamasına karar verdikleri anda, Avrupa büyük hacimlerde ek Rus gazı almaya başlayacak. Bunun yılda 55 milyar metreküp kapasiteli olduğunu hatırlatırım" dedi.
'Avrupa ve Ukrayna'da gaz fiyatları düşecek'
Putin, hattın devreye girmesiyle birlikte Avrupa ve Ukrayna'da gaz fiyatlarının düşeceğini de vurguladı.
Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu elbette, piyasadaki, spot piyasasındaki fiyatı hemen etkileyecek ve Rus gazını tüketen ülkeler bunu hemen hissedecek. Hatta bu, Ukrayna için de fiyatları düşürecek bir etki edecek. Zira, Ukrayna Avrupa pazarı fiyatlarından, oldukça yüksek bir fiyattan önemli miktarda Rus menşeli gaz alıyor. Ukrayna, siyasi gerekçelerle Rus gazını doğrudan almayı reddediyor ve gazı yüksek fiyatlardan, 1000 dolar ve daha üzerinde bir fiyattan almak zorunda kalıyor."