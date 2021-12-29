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'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap
14:06 29.12.2021 (güncellendi: 14:12 29.12.2021)
© Fotoğraf : Instagram'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap
© Fotoğraf : Instagram
Porno film yıldızı Maitland Ward, 11 yaşında porno izlediğini söyleyen ve bu filmleri 'rezalet' olarak nitelendiren şarkıcı Billie Eilish'e, "Neden 11 yaşında şiddet içeren porno izliyordu? Ona kim bakıyordu? Ebeveynleri yok muydu?" sözleriyle yanıt verdi.
2019'da porno kariyerine dönmeden önce 90'ların sitcom'u 'Boy Meets World'de ilk kez ün kazanan Maitland Ward, salı günü TMZ ile yaptığı bir röportajda Eilish'in ebeveynlerini 'istismarla' suçladı.
Eilish'in açıklamalarına karşılık olarak "Neden 11 yaşında şiddet içeren porno izliyordu? Ona kim bakıyordu? Ebeveynleri yok muydu?” ifadelerini kullanan Ward, “Ailesini suçluyor olmalı. Bu istismardır. Bir çocuk o yaşta asla porno izlememeli” dedi.
Maitland Ward is blaming Billie Eilish's parents for the singer's issues with porn. https://t.co/L5fdbFNKFE— TMZ (@TMZ) December 28, 2021
Ward, Eilish'in yorumlarının porno endüstrisi için 'çok zararlı' olduğunu söyleyerek şarkıcının sözlerine katılmadığını belirtti.
44 yaşındaki porno film yıldızı, "Porno, insanlar için seks eğitim aracı olabilecek bir şey değil. Yetişkinler için bir eğlence ve bizim yaptığımız da bu. Ayrıca, kendisinin porno, seks ve bu tarz şeyler hakkında böyle bir değerlendirme yapmak için çok genç olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Maitland Ward blasts Billie Eilish for saying porn is a 'disgrace' https://t.co/wb4swCagzF pic.twitter.com/7q5KN7CqPp— New York Post (@nypost) December 28, 2021
Ward, 'yetişkinlerin hala pornodan zevk aldığına' inandığını da sözlerine ekledi.
ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşından itibaren yetişkin içerikli videolar izlemesinin kendisinde büyük hasara yol açtığını söyleyerek, bunun ilişkilerine nasıl yansıdığını "İyi olmayan şeylere hayır demiyordum" ifadeleriyle dile getirmişti.
Grammy ödüllü şarkıcı, Sirius XM radyosunda yayınlanan Howard Stern Show'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bence porno bir rezalet. Dürüst olmak gerekirse eskiden çok porno izlerdim. 11 yaşındayken porno izlemeye başladım. Havalı çocuklardan biri gibi hissetmeme yardımcı oluyordu. Pornonun beynimi gerçekten mahvettiğini düşünüyorum ve bu kadar çok pornoya maruz kaldığım için inanılmaz derecede harap hissediyorum.”
15 Aralık, 10:13