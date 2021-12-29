https://tr.sputniknews.com/20211229/porno-bir-rezalet-diyen-billie-eilishe-porno-film-yildizindan-cevap-1052221507.html

'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap

'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap

Porno film yıldızı Maitland Ward, 11 yaşında porno izlediğini söyleyen ve bu filmleri 'rezalet' olarak nitelendiren şarkıcı Billie Eilish'e, "Neden 11 yaşında... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:06+0300

2021-12-29T14:06+0300

2021-12-29T14:12+0300

yaşam

porno film

açıklama

cevap

yanıt

porno yıldızı

billie eilish

çocuk pornografisi

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2019'da porno kariyerine dönmeden önce 90'ların sitcom'u 'Boy Meets World'de ilk kez ün kazanan Maitland Ward, salı günü TMZ ile yaptığı bir röportajda Eilish'in ebeveynlerini 'istismarla' suçladı.Eilish'in açıklamalarına karşılık olarak "Neden 11 yaşında şiddet içeren porno izliyordu? Ona kim bakıyordu? Ebeveynleri yok muydu?” ifadelerini kullanan Ward, “Ailesini suçluyor olmalı. Bu istismardır. Bir çocuk o yaşta asla porno izlememeli” dedi.Ward, Eilish'in yorumlarının porno endüstrisi için 'çok zararlı' olduğunu söyleyerek şarkıcının sözlerine katılmadığını belirtti.44 yaşındaki porno film yıldızı, "Porno, insanlar için seks eğitim aracı olabilecek bir şey değil. Yetişkinler için bir eğlence ve bizim yaptığımız da bu. Ayrıca, kendisinin porno, seks ve bu tarz şeyler hakkında böyle bir değerlendirme yapmak için çok genç olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.Ward, 'yetişkinlerin hala pornodan zevk aldığına' inandığını da sözlerine ekledi.ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşından itibaren yetişkin içerikli videolar izlemesinin kendisinde büyük hasara yol açtığını söyleyerek, bunun ilişkilerine nasıl yansıdığını "İyi olmayan şeylere hayır demiyordum" ifadeleriyle dile getirmişti. Grammy ödüllü şarkıcı, Sirius XM radyosunda yayınlanan Howard Stern Show'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

https://tr.sputniknews.com/20211215/billie-eilish-cocukken-porno-izlemek-beynimi-mahvetti-1051782068.html

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