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'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap
'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap
Porno film yıldızı Maitland Ward, 11 yaşında porno izlediğini söyleyen ve bu filmleri 'rezalet' olarak nitelendiren şarkıcı Billie Eilish'e, "Neden 11 yaşında... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T14:06+0300
2021-12-29T14:12+0300
yaşam
porno film
açıklama
cevap
yanıt
porno yıldızı
billie eilish
çocuk pornografisi
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2019'da porno kariyerine dönmeden önce 90'ların sitcom'u 'Boy Meets World'de ilk kez ün kazanan Maitland Ward, salı günü TMZ ile yaptığı bir röportajda Eilish'in ebeveynlerini 'istismarla' suçladı.Eilish'in açıklamalarına karşılık olarak "Neden 11 yaşında şiddet içeren porno izliyordu? Ona kim bakıyordu? Ebeveynleri yok muydu?” ifadelerini kullanan Ward, “Ailesini suçluyor olmalı. Bu istismardır. Bir çocuk o yaşta asla porno izlememeli” dedi.Ward, Eilish'in yorumlarının porno endüstrisi için 'çok zararlı' olduğunu söyleyerek şarkıcının sözlerine katılmadığını belirtti.44 yaşındaki porno film yıldızı, "Porno, insanlar için seks eğitim aracı olabilecek bir şey değil. Yetişkinler için bir eğlence ve bizim yaptığımız da bu. Ayrıca, kendisinin porno, seks ve bu tarz şeyler hakkında böyle bir değerlendirme yapmak için çok genç olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.Ward, 'yetişkinlerin hala pornodan zevk aldığına' inandığını da sözlerine ekledi.ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşından itibaren yetişkin içerikli videolar izlemesinin kendisinde büyük hasara yol açtığını söyleyerek, bunun ilişkilerine nasıl yansıdığını "İyi olmayan şeylere hayır demiyordum" ifadeleriyle dile getirmişti. Grammy ödüllü şarkıcı, Sirius XM radyosunda yayınlanan Howard Stern Show'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:
https://tr.sputniknews.com/20211215/billie-eilish-cocukken-porno-izlemek-beynimi-mahvetti-1051782068.html
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porno film, açıklama, cevap, yanıt, porno yıldızı, billie eilish, çocuk pornografisi

'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap

14:06 29.12.2021 (güncellendi: 14:12 29.12.2021)
© Fotoğraf : Instagram'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap
'Porno bir rezalet' diyen Billie Eilish'e porno film yıldızından cevap - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Porno film yıldızı Maitland Ward, 11 yaşında porno izlediğini söyleyen ve bu filmleri 'rezalet' olarak nitelendiren şarkıcı Billie Eilish'e, "Neden 11 yaşında şiddet içeren porno izliyordu? Ona kim bakıyordu? Ebeveynleri yok muydu?" sözleriyle yanıt verdi.
2019'da porno kariyerine dönmeden önce 90'ların sitcom'u 'Boy Meets World'de ilk kez ün kazanan Maitland Ward, salı günü TMZ ile yaptığı bir röportajda Eilish'in ebeveynlerini 'istismarla' suçladı.
Eilish'in açıklamalarına karşılık olarak "Neden 11 yaşında şiddet içeren porno izliyordu? Ona kim bakıyordu? Ebeveynleri yok muydu?” ifadelerini kullanan Ward, “Ailesini suçluyor olmalı. Bu istismardır. Bir çocuk o yaşta asla porno izlememeli” dedi.
Ward, Eilish'in yorumlarının porno endüstrisi için 'çok zararlı' olduğunu söyleyerek şarkıcının sözlerine katılmadığını belirtti.
44 yaşındaki porno film yıldızı, "Porno, insanlar için seks eğitim aracı olabilecek bir şey değil. Yetişkinler için bir eğlence ve bizim yaptığımız da bu. Ayrıca, kendisinin porno, seks ve bu tarz şeyler hakkında böyle bir değerlendirme yapmak için çok genç olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Ward, 'yetişkinlerin hala pornodan zevk aldığına' inandığını da sözlerine ekledi.
ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşından itibaren yetişkin içerikli videolar izlemesinin kendisinde büyük hasara yol açtığını söyleyerek, bunun ilişkilerine nasıl yansıdığını "İyi olmayan şeylere hayır demiyordum" ifadeleriyle dile getirmişti.
Grammy ödüllü şarkıcı, Sirius XM radyosunda yayınlanan Howard Stern Show'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bence porno bir rezalet. Dürüst olmak gerekirse eskiden çok porno izlerdim. 11 yaşındayken porno izlemeye başladım. Havalı çocuklardan biri gibi hissetmeme yardımcı oluyordu. Pornonun beynimi gerçekten mahvettiğini düşünüyorum ve bu kadar çok pornoya maruz kaldığım için inanılmaz derecede harap hissediyorum.”
Billie Eilish, Vogue'a verdiği dar korseler içindeki sarışın bomba pozlarını Instagram hesabında paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
YAŞAM
Billie Eilish: Çocukken porno izlemek beynimi mahvetti
15 Aralık, 10:13
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