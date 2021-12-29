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https://tr.sputniknews.com/20211229/ulusal-sut-konseyi-baskani-calli-ureticiden-indirim-almamiz-mumkun-degil-1052219567.html
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı: Üreticiden indirim almamız mümkün değil
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı: Üreticiden indirim almamız mümkün değil
Dolar kuru 12 TL iken üreticilerle anlaşıldığını belirten Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı, sütte şu anda indirim yapmanın imkansız olduğunu söyledi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T13:13+0300
2021-12-29T13:18+0300
süt
indirim
üretici
ekonomi
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Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, süt ve süt ürünleri sektöründeki fiyatların seyrini değerlendirdi.Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Çallı, kurdaki geri çekilmenin ardından raflardaki süt ve süt ürünleri fiyatlarında indirim olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.‘Üretici de elinden gelen desteği verdi’Çallı, fiyatlarda indirim yapılmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211225/sut-ureticilerinden-uyari-bu-gidisle-ne-et-ne-sut-uretilemez-1052105877.html
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süt, indirim, üretici

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı: Üreticiden indirim almamız mümkün değil

13:13 29.12.2021 (güncellendi: 13:18 29.12.2021)
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© DHA
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Dolar kuru 12 TL iken üreticilerle anlaşıldığını belirten Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı, sütte şu anda indirim yapmanın imkansız olduğunu söyledi.
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, süt ve süt ürünleri sektöründeki fiyatların seyrini değerlendirdi.
Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Çallı, kurdaki geri çekilmenin ardından raflardaki süt ve süt ürünleri fiyatlarında indirim olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

‘Üretici de elinden gelen desteği verdi’

Çallı, fiyatlarda indirim yapılmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi:
“29 Kasım’da çiğ süt ile ilgili bir toplantı yapmıştık. O gün dolar kuru 12 TL civarındaydı. Yani 12 TL civarında fiyat yaptığımız için şu anda üreticiden bir indirim almamız mümkün değil. Üretici ile yem/süt paritesi 1.20 seviyesindeyken çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamıştık. Eskiden bu 1.30 seviyesinden oluyordu. Ülke durumu için üretici de elinden gelen desteği verdi.”
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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