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'10 gündür neredeydiniz' sorusu sorulan Britanya Başbakanı, 'Ülkedeydim' derken panikledi
'10 gündür neredeydiniz' sorusu sorulan Britanya Başbakanı, 'Ülkedeydim' derken panikledi
Britanyalıların Brexit'i gerçekleştirmesi için Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlığa getirdiği Boris Johnson'ın Kovid pandemisi performansı karşısında... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:38+0300
2021-12-30T14:22+0300
dünya
boris johnson
ingiltere
noel
britanya
brexit
panik
sinir
pandemi
koronavirüs
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Koronavirüsü umursamamaktan başlayıp sürü bağışıklığı yönteminden medet ummak, sağlık sistemine hiçbir yatırım ve destek sunmamak, sosyal mesafe kurallarına uymayarak bizzat virüse yakalanıp yoğun bakımda tedavi görmek, taburcu olduktan sonra halka sıkı kapanma kuralları uygulatmak, ama o sırada ekibiyle birlikte parti yapmak diye uzayıp giden icraatlarıyla kendisine tanınan süreyi doldurmuş gözüken Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni bir tuhaflığın merkezinde. Bugün vaka sayısının 183 bini geçtiği Britanya'da "Başbakan 10 gündür nerede" sorusu sorulurken, Noel tatilinden beri ortalarda gözükmeyen Boris Johnson dün nihayet zuhur etti. Dolayısıyla bir gazetecinin "10 gündür neredeydiniz" sorusunu yönelttiği BoJo'nun panik olup kesik kesik "Bu ülkedeydim, nerede olduğumu sanıyorsunuz" demesi ve sinirli sinirli gülmesi, soru işaretlerini daha da büyüttü. Geçen yıl halka Noel kutlamasını yasaklamışken kendisinin ve bütün ekiplerinin Noel partileri verdiğinin ortaya çıkmasıyla zorda kalan BoJo, bu yıl Omicron varyantı yüzünden vaka rekorları kırılmasına rağmen tepkiler nedeniyle Noel kısıtlaması açıklayamadı. Yeni yıldan evvel yeni kısıtlama olmayacağı açıklamasını yapma işini bakanlarına devreden BoJo, en son 23 Aralık'ta eşi Carrie, iki çocukları ve köpekleriyle Chequers'daki başbakanın resmi taşra konutunda 'aşılama programının kahramanlarıyla' video konferans görüşmeleri yaparken görüntülerini yayımladı. Dün boy gösterdiği Milton Keynes'deki Açık Üniversite Walton Hall Kampüsü, Chequers'a otomobille 45 dakika mesafede. Dolayısıyla "Neredeydiniz" sorusuna niye sinir krizi geçirir gibi yanıt verdiği, henüz çözülemedi. BoJo, dünkü açıklamalarında, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını destekleyici üçüncü doz aşıyı yaptırmamışların oluşturduğuna dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarında temkinli olunması çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/ingiltere-basbakani-johnsonin-popularitesi-yuzde-eksi-42-ile-en-dusuk-seviyeyi-gordu-1051653695.html
https://tr.sputniknews.com/20211220/bojonun-2-kisiden-fazlasinin-bulusmasini-yasaklarken-garden-parti-vermesinin-fotografi-yayimlandi-1051943918.html
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boris johnson, ingiltere, noel, britanya, brexit, panik, sinir, pandemi, koronavirüs, kovid-19

'10 gündür neredeydiniz' sorusu sorulan Britanya Başbakanı, 'Ülkedeydim' derken panikledi

13:38 30.12.2021 (güncellendi: 14:22 30.12.2021)
© AFP 2021Boris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021
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Britanyalıların Brexit'i gerçekleştirmesi için Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlığa getirdiği Boris Johnson'ın Kovid pandemisi performansı karşısında sabırları taşmış vaziyette. Gazetecinin '10 gündür neredeydiniz' sorusu sormak zorunda kaldığı başbakanın panik havası içinde "Ülkedeydim" demesi yeni soru işaretleri yarattı.
Koronavirüsü umursamamaktan başlayıp sürü bağışıklığı yönteminden medet ummak, sağlık sistemine hiçbir yatırım ve destek sunmamak, sosyal mesafe kurallarına uymayarak bizzat virüse yakalanıp yoğun bakımda tedavi görmek, taburcu olduktan sonra halka sıkı kapanma kuralları uygulatmak, ama o sırada ekibiyle birlikte parti yapmak diye uzayıp giden icraatlarıyla kendisine tanınan süreyi doldurmuş gözüken Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni bir tuhaflığın merkezinde.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson'ın popülaritesi yüzde eksi 42 ile en düşük seviyeyi gördü
10 Aralık, 18:56
Bugün vaka sayısının 183 bini geçtiği Britanya'da "Başbakan 10 gündür nerede" sorusu sorulurken, Noel tatilinden beri ortalarda gözükmeyen Boris Johnson dün nihayet zuhur etti. Dolayısıyla bir gazetecinin "10 gündür neredeydiniz" sorusunu yönelttiği BoJo'nun panik olup kesik kesik "Bu ülkedeydim, nerede olduğumu sanıyorsunuz" demesi ve sinirli sinirli gülmesi, soru işaretlerini daha da büyüttü.
Geçen yıl halka Noel kutlamasını yasaklamışken kendisinin ve bütün ekiplerinin Noel partileri verdiğinin ortaya çıkmasıyla zorda kalan BoJo, bu yıl Omicron varyantı yüzünden vaka rekorları kırılmasına rağmen tepkiler nedeniyle Noel kısıtlaması açıklayamadı. Yeni yıldan evvel yeni kısıtlama olmayacağı açıklamasını yapma işini bakanlarına devreden BoJo, en son 23 Aralık'ta eşi Carrie, iki çocukları ve köpekleriyle Chequers'daki başbakanın resmi taşra konutunda 'aşılama programının kahramanlarıyla' video konferans görüşmeleri yaparken görüntülerini yayımladı.
Dün boy gösterdiği Milton Keynes'deki Açık Üniversite Walton Hall Kampüsü, Chequers'a otomobille 45 dakika mesafede. Dolayısıyla "Neredeydiniz" sorusuna niye sinir krizi geçirir gibi yanıt verdiği, henüz çözülemedi.
BoJo, dünkü açıklamalarında, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını destekleyici üçüncü doz aşıyı yaptırmamışların oluşturduğuna dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarında temkinli olunması çağrısı yaptı.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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BoJo'nun 2 kişiden fazlasının buluşmasını yasaklarken garden parti vermesinin fotoğrafı yayımlandı
20 Aralık, 17:09
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