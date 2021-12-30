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'10 gündür neredeydiniz' sorusu sorulan Britanya Başbakanı, 'Ülkedeydim' derken panikledi
13:38 30.12.2021 (güncellendi: 14:22 30.12.2021)
© AFP 2021Boris Johnson
© AFP 2021
Britanyalıların Brexit'i gerçekleştirmesi için Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlığa getirdiği Boris Johnson'ın Kovid pandemisi performansı karşısında sabırları taşmış vaziyette. Gazetecinin '10 gündür neredeydiniz' sorusu sormak zorunda kaldığı başbakanın panik havası içinde "Ülkedeydim" demesi yeni soru işaretleri yarattı.
Koronavirüsü umursamamaktan başlayıp sürü bağışıklığı yönteminden medet ummak, sağlık sistemine hiçbir yatırım ve destek sunmamak, sosyal mesafe kurallarına uymayarak bizzat virüse yakalanıp yoğun bakımda tedavi görmek, taburcu olduktan sonra halka sıkı kapanma kuralları uygulatmak, ama o sırada ekibiyle birlikte parti yapmak diye uzayıp giden icraatlarıyla kendisine tanınan süreyi doldurmuş gözüken Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni bir tuhaflığın merkezinde.
Bugün vaka sayısının 183 bini geçtiği Britanya'da "Başbakan 10 gündür nerede" sorusu sorulurken, Noel tatilinden beri ortalarda gözükmeyen Boris Johnson dün nihayet zuhur etti. Dolayısıyla bir gazetecinin "10 gündür neredeydiniz" sorusunu yönelttiği BoJo'nun panik olup kesik kesik "Bu ülkedeydim, nerede olduğumu sanıyorsunuz" demesi ve sinirli sinirli gülmesi, soru işaretlerini daha da büyüttü.
What an extraordinary panic from Johnson, asked the simplest possible question: Where have you been for the last ten days? ~AA pic.twitter.com/DA9XixS6dR— Best for Britain (@BestForBritain) December 29, 2021
Geçen yıl halka Noel kutlamasını yasaklamışken kendisinin ve bütün ekiplerinin Noel partileri verdiğinin ortaya çıkmasıyla zorda kalan BoJo, bu yıl Omicron varyantı yüzünden vaka rekorları kırılmasına rağmen tepkiler nedeniyle Noel kısıtlaması açıklayamadı. Yeni yıldan evvel yeni kısıtlama olmayacağı açıklamasını yapma işini bakanlarına devreden BoJo, en son 23 Aralık'ta eşi Carrie, iki çocukları ve köpekleriyle Chequers'daki başbakanın resmi taşra konutunda 'aşılama programının kahramanlarıyla' video konferans görüşmeleri yaparken görüntülerini yayımladı.
So where HAS Boris Johnson been? PM insists 'I've been in this country' as he makes first post-Christmas public appearance in Milton Keynes amid questions over his silence on Covid restrictions https://t.co/rSIWQIFlPK pic.twitter.com/849yrGPSGU— Showbiz (@showbiznotices) December 29, 2021
Dün boy gösterdiği Milton Keynes'deki Açık Üniversite Walton Hall Kampüsü, Chequers'a otomobille 45 dakika mesafede. Dolayısıyla "Neredeydiniz" sorusuna niye sinir krizi geçirir gibi yanıt verdiği, henüz çözülemedi.
December 29, 2021
BoJo, dünkü açıklamalarında, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını destekleyici üçüncü doz aşıyı yaptırmamışların oluşturduğuna dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarında temkinli olunması çağrısı yaptı.