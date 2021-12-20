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https://tr.sputniknews.com/20211220/bojonun-2-kisiden-fazlasinin-bulusmasini-yasaklarken-garden-parti-vermesinin-fotografi-yayimlandi-1051943918.html
BoJo'nun 2 kişiden fazlasının buluşmasını yasaklarken garden parti vermesinin fotoğrafı yayımlandı
BoJo'nun 2 kişiden fazlasının buluşmasını yasaklarken garden parti vermesinin fotoğrafı yayımlandı
The Guardian gazetesi, 2020'de Britanya'da iç ve dış mekanlarda en sıkı tecrit kurallarının uygulandığı dönemde Başbakan Boris Johnson, eşi ve başbakanlık... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T17:09+0300
2021-12-20T18:06+0300
dünya
boris johnson
ingiltere
londra
noel
britanya
parti
şarap
yasak
kısıtlama
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Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına karşı yeni kısıtlamalar getirme girişimi yüzünden kendi Muhafazakar Partisi içinde bile isyanla karşılaşan Başbakan Boris Johnson ve ekibinin önceki kısıtlama dönemlerinde yasakları ihlal ettiklerine dair görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak The Guardian gazetesi, 2020'de iç ve dış mekanlarda en sıkı tecrit kurallarının uygulandığı, sadece egzersiz için günde bir saat evden çıkılmasının tavsiye edildiği dönemde başbakanlığın bahçesinde Johnson, eşi ve 17 çalışanın şarap kadehleri ve peynir tabakları eşliğinde birlikte keyif çattığına dair fotoğraf yayımladı.Fotoğrafın çekildiği tarih olan 15 Mayıs 2020'de, Boris Johson'ın (BoJo) yoğun bakımda Kovid tedavisinden taburcu edilmesinin üzerinden kısa süre geçmişti ve ülkede farklı hanelerden ikiden fazla kişinin dışarıda buluşmasına bile izin vermeyen sıkı kapanma kuraları uygulanıyordu. O gün basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Matt Hancock, insanlara kapanma kurallarına uyması ve haftasonu iyi havadan yararlanıp gruplar halinde toplaşmaması uyarısı yapmıştı.Fotoğrafta ise BoJo, yeni doğmuş çocuklarıyla eşi Carrie, ve iki kişi daha terasta üzerinde şarap kadehleri ve peynir tabakları olan bir masada otururken görülüyor. Yakındaki bir masada 4 kişi daha oturuyor ve bahçede bir masanın etrafında 9 kişi ayakta duruyor. Başbakanlık: Sadece çalışma toplantısıFotoğrafla ilgili soruları Başbakanlık Sözcüsü şöyle yanıtladı:"Çalışma toplantıları genellikle yaz aylarında başbakanlık bahçesinde yapılır. Bu vesileyle bir basın toplantısının ardından çalışanlarla toplantı yapılıyordu... Downing Sokağı 10 Numara, başbakanın işyeri olduğu kadar evi de. Başbakanın eşi 10 numarada yaşıyor ve bu nedenle bahçeyi yasal olarak kullanıyor."Adalet Bakanı: Çalışmıyorlardı, çalışma sonrası yorgunluk atıyorlardıAdalet Bakanı Dominic Raab ise başbakanlığın çalışma toplantısı savunmasıyla çelişen bir açıklama yapıp 'o dönemde muhtemelen diğer işyerlerinin de aynı şeyi yaptığını ve bunun herhangi bir kuralı ihlal etmediğini' söyledi. BBC'nin sorularını yanıtlayan Raab, şöyle konuştu:"Downing Sokağı 10 Numara ekibinin krize müdahalenin merkezi olarak ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Bence yorgunluktan tükenmiş fazlaca kişi vardı ve onlar da işyerlerinde insanların yaptığı gibi resmi çalışma bittikten sonra bir şeyler içiyordu.""...eminim ki, ülke çapındaki diğer ofislerde, ofiste çalışmak zorunda olan insanlar için buna izin verilirdi. Çok açıktı, yönetmeliklere aykırı değildi.” 'Kurallara uygundu' ısrarıO dönemde yürürlükte olan ve farklı hanelerden ikiden fazla kişinin dışarıda buluşmasına izin verilmeyen ve iki kişi arasında 2 metre mesafe olmasını isteyen sıkı sosyal mesafe kurallarıyla bunun nasıl tutarlı olduğu sorusu üzerine, Raab "Burası bir iş yeri. Yorucu bir günden sonra bir şeyler içtiler ve bu kurallara uygundu. Bu sosyal bir buluşma değildi. İnsanların yoğun iş toplantılarından ve günlük işlerden sonra bir şeyler içmesiydi" diye ısrar etti.Halk Noel kutlaması yapamazken, BoJo ekibi ofiste parti yapıyorduBoJo'nun başı zaten geçen yıl Kovid kısıtlamalarını ihlal eden şekilde kendi ofisi dahil hükümet ofislerinde Noel partisi verildiğini gösteren partiler yüzünden dertteydi. Geçen yıl kısıtlamalar yüzünden Noel kutlaması yapamayan ve bu yıl da Omciron yüzünden aynı tehditle karşı karşıya olan Britanyalılar, bu görüntüler karşısında BoJo'ya isyan bayrağı açmış vaziyette. Anket: 2022 sonunda başbakanlık koltuğunda kalmazBugün yayımlanan Ipsos Mori anketine göre Britanyalıların çoğunluğu 2022 sonunda BoJo'nun başbakanlık görevinde kalmayacağı görüşünde. Ankete katılan 10 kişiden 6'sı Johnson'ın gelecek yılın sonunda başbakanlık koltuğundan kalkmış olacağı yönünde görüş bildirdi.
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boris johnson, ingiltere, londra, noel, britanya, parti, şarap, yasak, kısıtlama, kutlama, peynir, kapanma, muhafazakar parti, sosyal mesafe, dominic raab

BoJo'nun 2 kişiden fazlasının buluşmasını yasaklarken garden parti vermesinin fotoğrafı yayımlandı

17:09 20.12.2021 (güncellendi: 18:06 20.12.2021)
© REUTERS / TOM NICHOLSON Boris Johnson
 Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / TOM NICHOLSON
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The Guardian gazetesi, 2020'de Britanya'da iç ve dış mekanlarda en sıkı tecrit kurallarının uygulandığı dönemde Başbakan Boris Johnson, eşi ve başbakanlık çalışanlarının garden parti fotoğrafını yayımlaması, bardağı taşıran damla olmuşa benziyor. Son ankete göre Britanyalıların çoğu gelecek yılın sonunda Johnson'ı hala başbakan görmeyi beklemiyor.
Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına karşı yeni kısıtlamalar getirme girişimi yüzünden kendi Muhafazakar Partisi içinde bile isyanla karşılaşan Başbakan Boris Johnson ve ekibinin önceki kısıtlama dönemlerinde yasakları ihlal ettiklerine dair görüntülerin ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak The Guardian gazetesi, 2020'de iç ve dış mekanlarda en sıkı tecrit kurallarının uygulandığı, sadece egzersiz için günde bir saat evden çıkılmasının tavsiye edildiği dönemde başbakanlığın bahçesinde Johnson, eşi ve 17 çalışanın şarap kadehleri ve peynir tabakları eşliğinde birlikte keyif çattığına dair fotoğraf yayımladı.
Fotoğrafın çekildiği tarih olan 15 Mayıs 2020'de, Boris Johson'ın (BoJo) yoğun bakımda Kovid tedavisinden taburcu edilmesinin üzerinden kısa süre geçmişti ve ülkede farklı hanelerden ikiden fazla kişinin dışarıda buluşmasına bile izin vermeyen sıkı kapanma kuraları uygulanıyordu. O gün basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Matt Hancock, insanlara kapanma kurallarına uyması ve haftasonu iyi havadan yararlanıp gruplar halinde toplaşmaması uyarısı yapmıştı.
Fotoğrafta ise BoJo, yeni doğmuş çocuklarıyla eşi Carrie, ve iki kişi daha terasta üzerinde şarap kadehleri ve peynir tabakları olan bir masada otururken görülüyor. Yakındaki bir masada 4 kişi daha oturuyor ve bahçede bir masanın etrafında 9 kişi ayakta duruyor.

Başbakanlık: Sadece çalışma toplantısı

Fotoğrafla ilgili soruları Başbakanlık Sözcüsü şöyle yanıtladı:
"Çalışma toplantıları genellikle yaz aylarında başbakanlık bahçesinde yapılır. Bu vesileyle bir basın toplantısının ardından çalışanlarla toplantı yapılıyordu... Downing Sokağı 10 Numara, başbakanın işyeri olduğu kadar evi de. Başbakanın eşi 10 numarada yaşıyor ve bu nedenle bahçeyi yasal olarak kullanıyor."
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Adalet Bakanı: Çalışmıyorlardı, çalışma sonrası yorgunluk atıyorlardı

Adalet Bakanı Dominic Raab ise başbakanlığın çalışma toplantısı savunmasıyla çelişen bir açıklama yapıp 'o dönemde muhtemelen diğer işyerlerinin de aynı şeyi yaptığını ve bunun herhangi bir kuralı ihlal etmediğini' söyledi.
BBC'nin sorularını yanıtlayan Raab, şöyle konuştu:
"Downing Sokağı 10 Numara ekibinin krize müdahalenin merkezi olarak ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Bence yorgunluktan tükenmiş fazlaca kişi vardı ve onlar da işyerlerinde insanların yaptığı gibi resmi çalışma bittikten sonra bir şeyler içiyordu."
"...eminim ki, ülke çapındaki diğer ofislerde, ofiste çalışmak zorunda olan insanlar için buna izin verilirdi. Çok açıktı, yönetmeliklere aykırı değildi.”
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'Kurallara uygundu' ısrarı

O dönemde yürürlükte olan ve farklı hanelerden ikiden fazla kişinin dışarıda buluşmasına izin verilmeyen ve iki kişi arasında 2 metre mesafe olmasını isteyen sıkı sosyal mesafe kurallarıyla bunun nasıl tutarlı olduğu sorusu üzerine, Raab "Burası bir iş yeri. Yorucu bir günden sonra bir şeyler içtiler ve bu kurallara uygundu. Bu sosyal bir buluşma değildi. İnsanların yoğun iş toplantılarından ve günlük işlerden sonra bir şeyler içmesiydi" diye ısrar etti.
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Halk Noel kutlaması yapamazken, BoJo ekibi ofiste parti yapıyordu

BoJo'nun başı zaten geçen yıl Kovid kısıtlamalarını ihlal eden şekilde kendi ofisi dahil hükümet ofislerinde Noel partisi verildiğini gösteren partiler yüzünden dertteydi. Geçen yıl kısıtlamalar yüzünden Noel kutlaması yapamayan ve bu yıl da Omciron yüzünden aynı tehditle karşı karşıya olan Britanyalılar, bu görüntüler karşısında BoJo'ya isyan bayrağı açmış vaziyette.
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Anket: 2022 sonunda başbakanlık koltuğunda kalmaz

Bugün yayımlanan Ipsos Mori anketine göre Britanyalıların çoğunluğu 2022 sonunda BoJo'nun başbakanlık görevinde kalmayacağı görüşünde. Ankete katılan 10 kişiden 6'sı Johnson'ın gelecek yılın sonunda başbakanlık koltuğundan kalkmış olacağı yönünde görüş bildirdi.
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