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23 şüpheli hakkında hazırlanan DİAYDER iddianamesi kabul edildi
23 şüpheli hakkında hazırlanan DİAYDER iddianamesi kabul edildi
Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi gönderildiği İstanbul 14. Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. 10’nu tutuklu 23... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:46+0300
2021-12-30T13:46+0300
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iddianame
iddia
terör
din
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Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin 'KCK sistematiği doğrultusunda kurularak' faaliyet yürüttüğü kaydedildi. 'İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli verilen vaaz ve hutbeler verildiği, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği' belirtildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından değer ailelerine dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.Şüphelilerin 'tape'lerinin yer aldığı iddianamede, DİAYDER başkanı olan şüpheli Ekrem Baran'ın dijital materyalinde yapılan örgütsel irtibat ve iltisakını ortaya koyacak birçok tespitin yer aldığı, geçmiş dönemlerde örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katıldığına ilişkin görsellerin bulunduğu, sürekli olarak örgüt haber kanallarını takip ettiği öne sürüldü. Şüpheli Mehmet İnan'ın da DİYADER irtibatı ile İBB'de gassal olarak görev yaptığı, dernek başkanı Ekrem Baran ve dernek saymanı şüpheli Rıza Oğur arasında yapılan görüşmede aldığı maaş üzerinden derneğe düzenli olarak para yardımında bulunduğunu söylediği belirtildi. 2012-2103 yıllarında DİAYDER'e üye olduğunu belirten şüpheli Hasan Karahan ise DİAYDER yöneticilerinin İBB'ye gassal olarak kendi yakınlarını almaları nedeniyle usulsüzlük yaptıklarını düşünerek istifa ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Şüpheliler 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20211226/icisleri-bakanligi-ibbde-teror-iltisakli-personel-iddiasina-iliskin-teftis-baslatildi-1052138132.html
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istanbul, iddianame, iddia, terör, din

23 şüpheli hakkında hazırlanan DİAYDER iddianamesi kabul edildi

13:46 30.12.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi gönderildiği İstanbul 14. Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. 10’nu tutuklu 23 şüpheli 18 Şubat tarihinde hâkim karşısına çıkacak.
Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin 'KCK sistematiği doğrultusunda kurularak' faaliyet yürüttüğü kaydedildi.
'İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli verilen vaaz ve hutbeler verildiği, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği' belirtildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından değer ailelerine dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.
Şüphelilerin 'tape'lerinin yer aldığı iddianamede, DİAYDER başkanı olan şüpheli Ekrem Baran'ın dijital materyalinde yapılan örgütsel irtibat ve iltisakını ortaya koyacak birçok tespitin yer aldığı, geçmiş dönemlerde örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katıldığına ilişkin görsellerin bulunduğu, sürekli olarak örgüt haber kanallarını takip ettiği öne sürüldü.
Şüpheli Mehmet İnan'ın da DİYADER irtibatı ile İBB'de gassal olarak görev yaptığı, dernek başkanı Ekrem Baran ve dernek saymanı şüpheli Rıza Oğur arasında yapılan görüşmede aldığı maaş üzerinden derneğe düzenli olarak para yardımında bulunduğunu söylediği belirtildi. 2012-2103 yıllarında DİAYDER'e üye olduğunu belirten şüpheli Hasan Karahan ise DİAYDER yöneticilerinin İBB'ye gassal olarak kendi yakınlarını almaları nedeniyle usulsüzlük yaptıklarını düşünerek istifa ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Şüpheliler 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.
İBB binası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
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İçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı
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