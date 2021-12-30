https://tr.sputniknews.com/20211230/ahmet-hakan-iktidar-kendini-erken-zafer-havasina-kaptirmamali-1052248358.html

Ahmet Hakan: İktidar kendini erken zafer havasına kaptırmamalı

Ahmet Hakan: İktidar kendini erken zafer havasına kaptırmamalı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, doların düşüşün ardından iktidarın kendisini zafer havasına kaptırmaması gerektiğini dile getirerek, "Seçime bir... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T09:24+0300

2021-12-30T09:24+0300

2021-12-30T09:24+0300

türkiye

ak parti

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euro

dolar

ahmet hakan

merkez bankası

ekonomi

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, döviz kuru hareketliliği boyunca iktidar ve muhalefet partilerinin attığı adımları değerlendirdi.Dolar yükselince muhalefet partilerinin tavrının 'Bu iş bitti' yönünde olduğunu ifade eden Ahmet Hakan, "Ekonomik tablodan hareketle iktidarın ve muhalefetin tavrına ilişkin olarak, "Dolar yükselince, ne yaptı muhalefet? 'Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi' demeye başladı. Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı. Dolar düşünce... İktidarın 'Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi' demesi de... En az muhalefetin yanılgısı kadar büyük bir yanılgı olur" dedi.Ahmet Hakan, yazısına şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211229/ak-parti-kurmaylari-kur-korumali-tl-icin-ek-butceye-gerek-yok-1052210243.html

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ak parti, chp, euro, dolar, ahmet hakan, merkez bankası, ekonomi