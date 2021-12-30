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Ahmet Hakan: İktidar kendini erken zafer havasına kaptırmamalı
Ahmet Hakan: İktidar kendini erken zafer havasına kaptırmamalı
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, doların düşüşün ardından iktidarın kendisini zafer havasına kaptırmaması gerektiğini dile getirerek, "Seçime bir... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T09:24+0300
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, döviz kuru hareketliliği boyunca iktidar ve muhalefet partilerinin attığı adımları değerlendirdi.Dolar yükselince muhalefet partilerinin tavrının 'Bu iş bitti' yönünde olduğunu ifade eden Ahmet Hakan, "Ekonomik tablodan hareketle iktidarın ve muhalefetin tavrına ilişkin olarak, "Dolar yükselince, ne yaptı muhalefet? 'Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi' demeye başladı. Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı. Dolar düşünce... İktidarın 'Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi' demesi de... En az muhalefetin yanılgısı kadar büyük bir yanılgı olur" dedi.Ahmet Hakan, yazısına şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211229/ak-parti-kurmaylari-kur-korumali-tl-icin-ek-butceye-gerek-yok-1052210243.html
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ak parti, chp, euro, dolar, ahmet hakan, merkez bankası, ekonomi

Ahmet Hakan: İktidar kendini erken zafer havasına kaptırmamalı

09:24 30.12.2021
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, doların düşüşün ardından iktidarın kendisini zafer havasına kaptırmaması gerektiğini dile getirerek, "Seçime bir yıldan uzun bir süre kala elde edilmiş psikolojik üstünlük, tek başına bir anlam ifade etmeyebilir" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, döviz kuru hareketliliği boyunca iktidar ve muhalefet partilerinin attığı adımları değerlendirdi.
Dolar yükselince muhalefet partilerinin tavrının 'Bu iş bitti' yönünde olduğunu ifade eden Ahmet Hakan, "Ekonomik tablodan hareketle iktidarın ve muhalefetin tavrına ilişkin olarak, "Dolar yükselince, ne yaptı muhalefet? 'Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi' demeye başladı. Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı. Dolar düşünce... İktidarın 'Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi' demesi de... En az muhalefetin yanılgısı kadar büyük bir yanılgı olur" dedi.
Ahmet Hakan, yazısına şöyle devam etti:
"Eğer iktidar, muhalefetin durumuna düşmek istemiyorsa... Kendisini 'erken zafer' havasına kaptırmamalı. Doların düşüşü, bir ilk adımdı. Bu ilk adım, politik fanatizm rüzgârının etkisi altında olmayan geniş kesimler üzerinde olumlu bir etki yaptı. 'Yine bunlar başaracak galiba' duygusunun belirmesine yol açtı. Kabul edelim ki... Bu duygunun oluşması bile başlı başına önemlidir. Ama bu adımın devamı... Market fiyatlarına yansımazsa, kiralarda düşüşe yol açmazsa, hayat pahalılığı denilen olgunun son bulmasını sağlamazsa, ekonomide gözle görülür bir rahatlamaya yol açmazsa... Bu iş bitmiş olmaz, olamaz. Unutulmasın ki... Seçime bir yıldan uzun bir süre kala elde edilmiş psikolojik üstünlük, tek başına bir anlam ifade etmeyebilir."
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