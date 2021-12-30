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https://tr.sputniknews.com/20211230/bakan-karaismailoglu-kanal-istanbul-ile-dunya-deniz-tasimaciligina-yeni-bir-soluk-getirecegiz-1052277208.html
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T23:47+0300
2021-12-30T23:49+0300
kanal istanbul
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşı öncesi Bolu'da Karayolları işçileri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu ilk olarak TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde bulunan Karayolları İşletme Şefliğinde işçilerin yeni yılını kutladı. İşçilerle bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'ne gitti. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Karayolları çalışanları tarafından karşılanan Bakan Karaismaioğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 2022 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili şunları söyledi:Bakan Karaismailoğlu 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını belirtti. Projeleri anlatmaya devam eden Karaismailoğlu şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211209/kurum-dunyanin-en-cevreci-ve-dogaya-saygili-projelerinden-kanal-istanbul-ulkemize-kazandirilacaktir-1051619582.html
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kanal istanbul, adil karaismailoğlu, bolu

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz

23:47 30.12.2021 (güncellendi: 23:49 30.12.2021)
© İHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını belirterek, "2021’de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşı öncesi Bolu'da Karayolları işçileri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu ilk olarak TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde bulunan Karayolları İşletme Şefliğinde işçilerin yeni yılını kutladı. İşçilerle bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'ne gitti. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Karayolları çalışanları tarafından karşılanan Bakan Karaismaioğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 2022 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili şunları söyledi:
"2021’de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak. Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz. Türkiye’nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağız. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yıl sembollerinden birisi olacak 1915 Çanakkale Köprümüzü ve Malkara Çanakkale oto yolumuzu 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını da 2022 yılı sonunda işletmeye açacağız. Konya – Karaman hızlı tren projemizi 8 ocakta hizmete alıyoruz. Yüksek Hızlı Tren hatlarımızı lojistik bir süper güç olma yolunda daha verimli kılacak, yük taşımacılığı için de kullanacağız. Ulusal çapta tamamladığımız, ilerleme kaydettiğimiz ve planladığımız demiryolu yatırımlarımızın yanı sıra, kent içi raylı sistemler için de güçlü bir yılı geride bırakıyoruz. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Altı ilde yapımı süren 10 projemiz var. 2022 yılı çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak."
Bakan Karaismailoğlu 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını belirtti. Projeleri anlatmaya devam eden Karaismailoğlu şunları söyledi:
"Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye’nin En Hızlı Metrosu' unvanına sahip olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosunu, bu hatta önce Kağıthane-Havalimanı arasını ardından Gayrettepe-Kağıthane arasını işletmeye açacağız. 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Kirazlı-Başakşehir hattının, Bakırköy ile bağlantısını doğrudan sağlayacak Bakırköy -Bahçelievler- Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hatlarını da 2022 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ankara’da süren çalışmamızda Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattını da 2022 yılı sonuna doğru açmayı hedefliyoruz. Tandoğan-Keçiören Metrosunu kullananlar bu proje bittiğinde 2022 yılı içinde Kızılay’a aktarmasız ulaşabilecekler. Güneydoğu’nun sanayi ve ekonomi alanında en üretken illerinden biri olan Gaziantep’in kent içi toplu taşıma sistemi Gaziray Projesi de 2022 yılında bitirdiğimiz projelerden biri olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl, millî elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demiryollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı’nı da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı’nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız.”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
TÜRKİYE
Kurum: Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul ülkemize kazandırılacaktır
9 Aralık, 19:49
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