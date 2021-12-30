Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz

"Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye’nin En Hızlı Metrosu' unvanına sahip olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosunu, bu hatta önce Kağıthane-Havalimanı arasını ardından Gayrettepe-Kağıthane arasını işletmeye açacağız. 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Kirazlı-Başakşehir hattının, Bakırköy ile bağlantısını doğrudan sağlayacak Bakırköy -Bahçelievler- Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hatlarını da 2022 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ankara’da süren çalışmamızda Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattını da 2022 yılı sonuna doğru açmayı hedefliyoruz. Tandoğan-Keçiören Metrosunu kullananlar bu proje bittiğinde 2022 yılı içinde Kızılay’a aktarmasız ulaşabilecekler. Güneydoğu’nun sanayi ve ekonomi alanında en üretken illerinden biri olan Gaziantep’in kent içi toplu taşıma sistemi Gaziray Projesi de 2022 yılında bitirdiğimiz projelerden biri olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl, millî elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demiryollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı’nı da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı’nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız.”