Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/borrell-rusyanin-nato-ve-abnin-doguya-dogru-genislemeyi-durdurmalarina-dair-talebi-kabul-edilemez-1052242403.html
Borrell: Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeyi durdurmalarına dair talebi kabul edilemez
Borrell: Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeyi durdurmalarına dair talebi kabul edilemez
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeye son vermelerine yönelik talebinin... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T00:47+0300
2021-12-30T00:47+0300
dünya
rusya
almanya
nato
ab
josep borrell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_e3b823262f7661b895a887071b795717.jpg
Alman Die Welt gazetesine demeç veren Borrell, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerde NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeye son vermelerini talep etmesini değerlendirdi.Borrell, "Güvenlik garantileri ve NATO ile AB'nin doğuya doğru genişlemesinin durması hakkındaki talepler, özellikle Ukrayna'yla ilgili kesinlikle kabul edilemez şartların yer aldığı bir Rus ajandası" dedi.Rus tarafının ajandasını ilk kez yazılı olarak sunduğunu ve daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını savunan Borrell, "Sadece kazananlar böyle yapar, bunlar benim şartlarım derler" ifadelerini kullandı.Borrell, güvenlik garantileri konusunda yapılması planlanan müzakerelerin sadece Ukrayna ve NATO'nun doğuya genişlemesi hakkında değil, 1975 yılında Helsinki Nihai Senedi'nin kabul edildiği andan itibaren sözleşmede yapılan tüm ihlallerin ele alınması gerektiğini kaydetti."Biz, Rus dış politikasındaki birçok olayı ve ayrıca Moskova'nın iç meselesi olarak gördüğü bazı olayları kabul etmiyoruz" diye devam eden Borrell, Moskova'nın AB'nin katılımı olmadan Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili müzakereler yapmak istediğini, bunun saçma ve kabul edilemez olduğunu öne sürdü.Avrupa güvenlik mimarisi ve güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerin sadece ABD ve Rusya'yı ilgilendiren bir konu olmadığını söyleyen Borrell, "AB, bu müzakerelerde yer almalı. Bu tür müzakereler, ancak AB'yle yakın koordinasyon içinde ve AB'nin katılımı halinde anlam kazanır" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211223/blinken-borrell-ile-ukrayna-ve-cini-gorustu-1052035039.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_754df6060873afcda679aa2d5fce9a06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, almanya, nato, ab, josep borrell

Borrell: Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeyi durdurmalarına dair talebi kabul edilemez

00:47 30.12.2021
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / John Thys
Abone ol
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeye son vermelerine yönelik talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Alman Die Welt gazetesine demeç veren Borrell, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerde NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeye son vermelerini talep etmesini değerlendirdi.
Borrell, "Güvenlik garantileri ve NATO ile AB'nin doğuya doğru genişlemesinin durması hakkındaki talepler, özellikle Ukrayna'yla ilgili kesinlikle kabul edilemez şartların yer aldığı bir Rus ajandası" dedi.
Rus tarafının ajandasını ilk kez yazılı olarak sunduğunu ve daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını savunan Borrell, "Sadece kazananlar böyle yapar, bunlar benim şartlarım derler" ifadelerini kullandı.
Borrell, güvenlik garantileri konusunda yapılması planlanan müzakerelerin sadece Ukrayna ve NATO'nun doğuya genişlemesi hakkında değil, 1975 yılında Helsinki Nihai Senedi'nin kabul edildiği andan itibaren sözleşmede yapılan tüm ihlallerin ele alınması gerektiğini kaydetti.
"Biz, Rus dış politikasındaki birçok olayı ve ayrıca Moskova'nın iç meselesi olarak gördüğü bazı olayları kabul etmiyoruz" diye devam eden Borrell, Moskova'nın AB'nin katılımı olmadan Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili müzakereler yapmak istediğini, bunun saçma ve kabul edilemez olduğunu öne sürdü.
Avrupa güvenlik mimarisi ve güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerin sadece ABD ve Rusya'yı ilgilendiren bir konu olmadığını söyleyen Borrell, "AB, bu müzakerelerde yer almalı. Bu tür müzakereler, ancak AB'yle yakın koordinasyon içinde ve AB'nin katılımı halinde anlam kazanır" diye ekledi.
ABD - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
DÜNYA
Blinken, Borrell ile Ukrayna ve Çin'i görüştü
23 Aralık, 03:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:08Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem
01:04Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı
00:58Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Vatana yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir
00:53St. Petersburg’da bir araya gelen Putin ve Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi oynadı
00:47Borrell: Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeyi durdurmalarına dair talebi kabul edilemez
00:42Çaldıkları aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı
00:35Manisa'da tekel büfesinde su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi
00:22MEB: Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmaktadır
00:21Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek
00:16Muharrem İnce: Tahminime göre iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor
00:12RDIF: Sputnik V tabanlı nazal aşı, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek
DünIrak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı
DünBakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
DünABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan kadınların haklarıyla ilgilenecek özel temsilci atadı
DünÖmrü boyunca içki kullanmadığını söyledi, yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıktı
Dünİncirli'de metrobüs yangını
DünFenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
DünKaramollaoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: 'FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu'
DünKılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere
DünOmicron etkisi: Birçok ülkede en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı