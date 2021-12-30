Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/fransada-acil-servisler-1-ocakta-sabit-ucret-uygulamasina-gececek-1052241093.html
Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek
Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek
Çok sayıda hastanenin Kovid-19 salgını nedeniyle acil servislerini kapattığı Fransa'da, 1 Ocak'tan itibaren acil servislerde 'hasta yatışı' haricindeki... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T00:21+0300
2021-12-30T00:21+0300
dünya
fransa
hastane
ücret
acil servis
reform
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052241066_0:49:1201:724_1920x0_80_0_0_8c63d0132b34b28ea26efea27467fb10.jpg
Fransa'da normalde ücretsiz olan hastanelerin acil servislerinde verilen hizmetler, aralıkta onaylanan Sağlık Reformu kapsamında sabit ücret uygulamasına geçecek.Yeni sistemde, hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda hastanın yatışını gerektiren bir durum yoksa muayene bedeli 19.61 euro olacak.Acil servise başvuran kişi, tamamlayıcı sağlık sigortası yoksa farkı cebinden ödeyecek, tamamlayıcı sigortası olan kişilere Sosyal Sigortalar Kurumu ödediği parayı iade edecek.Uygulama ile acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.Acil servis hizmetinin ücretsiz olduğu ülkede muayene tedaviyle neticelenirse hastanın adresine yapılan işleme göre fatura gönderiliyordu.Sağlık sigortası bulunanların ödediği ücretin yüzde 80 kadarını, bağlı bulunduğu sigorta kurumu karşılıyordu.Muhalefet üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kuruluş ve dernek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki hükümeti, bu yeni sistemde yoksulları cezalandırmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211227/fransada-kovid-19-onlemleri-sikilastirildi-1052173690.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052241066_0:0:1097:823_1920x0_80_0_0_792e430fe5c933fb66e9156228e0aa5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, hastane, ücret, acil servis, reform

Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek

00:21 30.12.2021
© REUTERS / Yves HermanFransa - koronavirüs
Fransa - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Çok sayıda hastanenin Kovid-19 salgını nedeniyle acil servislerini kapattığı Fransa'da, 1 Ocak'tan itibaren acil servislerde 'hasta yatışı' haricindeki muayeneler 19.61 euro sabit ücretle faturalandırılacak.
Fransa'da normalde ücretsiz olan hastanelerin acil servislerinde verilen hizmetler, aralıkta onaylanan Sağlık Reformu kapsamında sabit ücret uygulamasına geçecek.
Yeni sistemde, hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda hastanın yatışını gerektiren bir durum yoksa muayene bedeli 19.61 euro olacak.
Acil servise başvuran kişi, tamamlayıcı sağlık sigortası yoksa farkı cebinden ödeyecek, tamamlayıcı sigortası olan kişilere Sosyal Sigortalar Kurumu ödediği parayı iade edecek.
Uygulama ile acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Acil servis hizmetinin ücretsiz olduğu ülkede muayene tedaviyle neticelenirse hastanın adresine yapılan işleme göre fatura gönderiliyordu.
Sağlık sigortası bulunanların ödediği ücretin yüzde 80 kadarını, bağlı bulunduğu sigorta kurumu karşılıyordu.
Muhalefet üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kuruluş ve dernek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki hükümeti, bu yeni sistemde yoksulları cezalandırmakla suçluyor.
Fransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
KORONAVİRÜS
Fransa’da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
27 Aralık, 23:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:42Çaldıkları aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı
00:35Manisa'da tekel büfesinde su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi
00:22MEB: Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmaktadır
00:21Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek
00:16Muharrem İnce: Tahminime göre iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor
00:12RDIF: Sputnik V tabanlı nazal aşı, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek
DünIrak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı
DünBakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
DünABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan kadınların haklarıyla ilgilenecek özel temsilci atadı
DünÖmrü boyunca içki kullanmadığını söyledi, yapılan ölçümde 1.15 promil alkollü çıktı
Dünİncirli'de metrobüs yangını
DünFenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
DünKaramollaoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: 'FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu'
DünKılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere
DünOmicron etkisi: Birçok ülkede en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
DünHDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
Dün'Kuzey Akım-2 faaliyete hazır' bilgisi verilen Putin: Devreye alınınca Avrupa'da gaz ucuzlayacak
DünDilipak'tan kur açıklaması: Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır
DünKPSS mağduru İngilizce öğretmeni: 20 yıl ailem bana emek verdi ama birileri bizim hakkımızı yedi
DünAnket: Çinlilerin yüzde 55'inden fazlası, Çin-Rusya ilişkilerini en önemli konu olarak görüyor