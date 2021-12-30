https://tr.sputniknews.com/20211230/fransada-acil-servisler-1-ocakta-sabit-ucret-uygulamasina-gececek-1052241093.html

Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek

Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek

Çok sayıda hastanenin Kovid-19 salgını nedeniyle acil servislerini kapattığı Fransa'da, 1 Ocak'tan itibaren acil servislerde 'hasta yatışı' haricindeki... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T00:21+0300

2021-12-30T00:21+0300

2021-12-30T00:21+0300

dünya

fransa

hastane

ücret

acil servis

reform

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052241066_0:49:1201:724_1920x0_80_0_0_8c63d0132b34b28ea26efea27467fb10.jpg

Fransa'da normalde ücretsiz olan hastanelerin acil servislerinde verilen hizmetler, aralıkta onaylanan Sağlık Reformu kapsamında sabit ücret uygulamasına geçecek.Yeni sistemde, hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda hastanın yatışını gerektiren bir durum yoksa muayene bedeli 19.61 euro olacak.Acil servise başvuran kişi, tamamlayıcı sağlık sigortası yoksa farkı cebinden ödeyecek, tamamlayıcı sigortası olan kişilere Sosyal Sigortalar Kurumu ödediği parayı iade edecek.Uygulama ile acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.Acil servis hizmetinin ücretsiz olduğu ülkede muayene tedaviyle neticelenirse hastanın adresine yapılan işleme göre fatura gönderiliyordu.Sağlık sigortası bulunanların ödediği ücretin yüzde 80 kadarını, bağlı bulunduğu sigorta kurumu karşılıyordu.Muhalefet üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kuruluş ve dernek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki hükümeti, bu yeni sistemde yoksulları cezalandırmakla suçluyor.

https://tr.sputniknews.com/20211227/fransada-kovid-19-onlemleri-sikilastirildi-1052173690.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, hastane, ücret, acil servis, reform