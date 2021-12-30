Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211230/ingilterede-koronavirus-vakalarinin-yuzde-90indan-fazlasi-omicron-1052245383.html
İngiltere'de koronavirüs vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron
İngiltere'de koronavirüs vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T04:41+0300
2021-12-30T04:41+0300
koronavirüs
ingiltere
vaka
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051586088_0:10:1201:685_1920x0_80_0_0_7d6fbb6272afd94bb42d6d8e176120f6.jpg
UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını bildirdi.Ajans, ülke genelindeki vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron olduğu bilgisini paylaştı.UKHSA tarafından yapılan bir analiz, Omicron'un, Delta varyantından daha bulaşıcı olmasına rağmen Omicron'a yakalanan kişilerin ciddi semptomlar geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.İngiltere genelinde bugün 39 bin 923 Omicron vakası tespit edildi ve bu rakam, "27 Aralık'ta kaydedilen 45 bin 307 rakamından sonra en yüksek ikinci günlük vaka sayısı" oldu.Ülkede Omicron vakası sayısı 210 bin 122'ye yükseldi.Günlük Kovid-19 vaka sayısı 183 bini geçtiİngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 183 bin 37 Kovid-19 vakası tespit edildi, 57 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 'ülkede Kovid-19'un başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı' olarak kaydedildi.Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 24 saatte 916 artarak 10 bin 462'ye çıktı.İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı bir haftada yüzde 48 arttı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirmişti.Johnson, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211230/abd-hastalik-kontrol-ve-onleme-merkezi-omicron-varyantinda-olum-riski-deltaya-gore-nispeten-dusuk-1052244965.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051586088_42:0:1113:803_1920x0_80_0_0_2425ef606b634efe5f8173fce559eb35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, vaka, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron

İngiltere'de koronavirüs vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron

04:41 30.12.2021
© REUTERS / Henry Nichollsİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Abone ol
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.
UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını bildirdi.
Ajans, ülke genelindeki vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron olduğu bilgisini paylaştı.
UKHSA tarafından yapılan bir analiz, Omicron'un, Delta varyantından daha bulaşıcı olmasına rağmen Omicron'a yakalanan kişilerin ciddi semptomlar geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.
İngiltere genelinde bugün 39 bin 923 Omicron vakası tespit edildi ve bu rakam, "27 Aralık'ta kaydedilen 45 bin 307 rakamından sonra en yüksek ikinci günlük vaka sayısı" oldu.
Ülkede Omicron vakası sayısı 210 bin 122'ye yükseldi.

Günlük Kovid-19 vaka sayısı 183 bini geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 183 bin 37 Kovid-19 vakası tespit edildi, 57 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 'ülkede Kovid-19'un başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı' olarak kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 24 saatte 916 artarak 10 bin 462'ye çıktı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı bir haftada yüzde 48 arttı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirmişti.
Johnson, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu ifade etmişti.
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
KORONAVİRÜS
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
03:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:02Peru'da koronavirüs nedeniyle yılbaşında plajlara giriş yasaklandı
04:41İngiltere'de koronavirüs vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron
04:03Lübnan: Körfez ülkelerine sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
03:33Rusya'dan internet kontrol düzenlemeleriyle ilgili uluslararası anlaşma imzalama önerisi
03:05ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
02:29ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi: Irak işgali, harcanan paraya ve kaybolan canlara değmedi
02:17İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ama yoluna devam etti
02:03Ghislaine Maxwell, ABD'deki seks ticareti davasında suçlu bulundu
01:55Lübnan'da genel seçim 15 Mayıs'ta yapılacak
01:51Belarus ve Rus savaş uçaklarından Belarus sınırları boyunca ortak devriye
01:42Resmî Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi 'Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü' kurulacak
01:28'Rusya, Kutup Bölgesi'nde S-500 füze sistemlerini test etti'
01:27RDIF: Kovid-19 salgını 2022’de bitebilir
01:26Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır
01:16Lugansk: Ukraynalı sabotajcılar, bir Halk Milisi askerini kaçırdı
01:08Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem
01:04Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı
00:58Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Vatana yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir
00:53St. Petersburg’da bir araya gelen Putin ve Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi oynadı
00:47Borrell: Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeyi durdurmalarına dair talebi kabul edilemez