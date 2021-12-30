https://tr.sputniknews.com/20211230/kirmizi-kod-alarmi-verilen-antalyada-firtina-etkili-oluyor-klima-uniteleri-dustu-5-arac-hasarli-1052257586.html

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da fırtına etkili oluyor: Klima üniteleri düştü, 5 araç hasarlı

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da fırtına etkili oluyor: Klima üniteleri düştü, 5 araç hasarlı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini de turuncu kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T14:27+0300

2021-12-30T14:27+0300

2021-12-30T14:27+0300

türkiye

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meteoroloji

fırtına

sel felaketi

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi.Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.'Son 15 yılın en ekstrem değerleri'Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Gültekin, aşırı yağış ve fırtınanın 31 Aralık Cuma günü saat 13.00'te sona ermesinin beklendiğini belirtti.Kent merkezine 122 kilogram yağış düştüAntalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Kentte Döşemealtı'na 122.1, Kepez'e 119.98, kent merkezine 115.2, Havalimanı'na 86 kilogram yağış düştü. Öte yandan kırmızı kodla uyarılan ve yağışın öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen Kemer'e 60.9, Kumluca'ya 46.46, Finike'ye 44,7 kilogram yağmur yağdı.Yağışın en etkili olduğu noktalardan Konyaaltı'nın Hurma ve Sarısu mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda kaldırımlar suyun yüksekliğinden gözükmedi. Bazı araçlar ise yollarda kaldı. Su birikintilerine Konyaaltı Belediyesi'ne ait kepçe müdahale etti. Diğer yandan su giderlerinde biriken çöpleri ise belediye işçileri temizledi. Yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Şiddetli yağmur ve fırtınanın öğle saatlerinde kırmızı kod verilen 3 ilçede, saat 16.00 sıralarında ise Antalya kent merkezinde etkili olması bekleniyor.Klima üniteleri düştü: 5 araç hasarlıMeteroloji'nin kent merkezi için 'turuncu kod' verdiği Antalya'da, yağışın yanı sıra fırtına da etkili oluyor. Dün akşamdan beri metrekareye 119,98 kilogram yağışın düştüğü Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde fırtına nedeniyle 4 katlı sitenin çatı izolasyonuyla, bina dışındaki klima üniteleri yerinden çıktı. Sitenin bahçesine düşen parçalar, otoparktaki 5 araca hasar verdi. Otoparktaki araçları hasar gören site sakinleri, polis çağırıp tutanak tutturdu.'Eve yıldırım düştü zannettik'Apartmanın 2’nci katında oturan Nurcan Kayısı, "Saat 05.30 civarı çok gürültülü yıldırım düşmesi gibi bir sesle uyandık. Hemen çocuğumun odasına koştum. Allah’tan kızım uyuyordu. Sonra balkondan aşağı baktığımda klima ünitesinin araçların üzerine düştüğünü gördüm. Karanlıkta ne olduğunu anlayamadım. Hava aydınlanınca duvar parçalarını gördük. Galiba çatı düşmüş arabalarda baya hasar var. Çok şükür benim arabamda bir şey yok ama komşularım adına üzgünüm. Çok korktum, eve yıldırım düştü zannettim. Afet, yapacak bir şey yok ama uyuyamadım. Şimdi işe gitmek zorundayım. Aracı çıkaramadım tramvayla gideceğim" dedi. Apartmanda yaşayan İsmail Kumkale (55), sabaha karşı 05.00-05.30 sıralarında şimşek çaktığını ve gürültü duyduğunu anlatarak, "Araçların alarmı ötmeye başladı. Sabah baktığımızda klima üniteleri, TV antenleri, tuğlalar, bina kaplaması araçların üzerine düşmüş şekildeydi" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211226/canakkalede-feribot-seferleri-iptal-edildi-1052137211.html

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