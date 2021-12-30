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https://tr.sputniknews.com/20211230/lubnan-korfez-ulkelerine-sevk-edilmek-istenen-9-milyon-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1052245258.html
Lübnan: Körfez ülkelerine sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Lübnan: Körfez ülkelerine sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda, portakal içerisine gizlenmiş ve Körfez ülkelerine sevk edilmek üzere olan 9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği duyuruldu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T04:03+0300
2021-12-30T04:03+0300
2021-12-30T04:03+0300
dünya
lübnan
captagon
uyuşturucu operasyonu
körfez
beyrut limanı
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.Mevlevi, varış noktası Körfez ülkeleri olan ve portakal içerisine gizlenmiş 9 milyon captagon hapının ele geçirildiğini ifade etti.Bakan Mevlevi, portakal kasaları konteyner içerisinde limandan gemiye sevk edilmek üzereyken operasyonun düzenlendiğini kaydetti.Lübnan, 11 Aralık'ta Suudi Arabistan’a sevk edileceği tespit edilen 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211115/ekonomik-krizdeki-lubnan-hint-keneviri-uretimiyle-1-milyar-dolar-gelir-amacliyor-1050827670.html
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lübnan, captagon, uyuşturucu operasyonu, körfez, beyrut limanı
Lübnan: Körfez ülkelerine sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda, portakal içerisine gizlenmiş ve Körfez ülkelerine sevk edilmek üzere olan 9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği duyuruldu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Besam Mevlevi,
Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.
Mevlevi, varış noktası Körfez ülkeleri olan ve portakal içerisine gizlenmiş
9 milyon captagon hapının ele geçirildiğini ifade etti.
Bakan Mevlevi, portakal kasaları konteyner içerisinde limandan gemiye sevk edilmek üzereyken operasyonun düzenlendiğini kaydetti.
Lübnan, 11 Aralık'ta Suudi Arabistan’a sevk edileceği tespit edilen 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurmuştu.