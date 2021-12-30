https://tr.sputniknews.com/20211230/lubnan-korfez-ulkelerine-sevk-edilmek-istenen-9-milyon-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1052245258.html

Lübnan: Körfez ülkelerine sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Lübnan: Körfez ülkelerine sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda, portakal içerisine gizlenmiş ve Körfez ülkelerine sevk edilmek üzere olan 9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği duyuruldu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T04:03+0300

2021-12-30T04:03+0300

2021-12-30T04:03+0300

dünya

lübnan

captagon

uyuşturucu operasyonu

körfez

beyrut limanı

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.Mevlevi, varış noktası Körfez ülkeleri olan ve portakal içerisine gizlenmiş 9 milyon captagon hapının ele geçirildiğini ifade etti.Bakan Mevlevi, portakal kasaları konteyner içerisinde limandan gemiye sevk edilmek üzereyken operasyonun düzenlendiğini kaydetti.Lübnan, 11 Aralık'ta Suudi Arabistan’a sevk edileceği tespit edilen 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurmuştu.

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lübnan, captagon, uyuşturucu operasyonu, körfez, beyrut limanı