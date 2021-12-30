https://tr.sputniknews.com/20211230/lubnanda-genel-secim-15-mayista-yapilacak-1052244421.html

Lübnan'da genel seçim 15 Mayıs'ta yapılacak

Lübnan'da genel seçim 15 Mayıs'ta yapılacak

Lübnan'da genel seçim tarihi 15 Mayıs olarak kesinleşti. Cumhurbaşkanı Aun, ilgili kararnameyi onayladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T01:55+0300

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dünya

lübnan

seçim

parlamento

mişel aun

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Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın parlamento seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılmasını öngören kararnameyi onayladığı duyuruldu.Açıklamada ayrıca yurt dışındaki seçmenlerin 6-8 Mayıs'ta, seçimde görev yapacak memur, güvenlik güçleri ve yetkililerin de 12 Mayıs'ta oy kullanacağı kaydedildi.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada, seçimlerin mayısta gerçekleştirilmesine ilişkin kararı imzalayarak Avn'a gönderdiğini belirtmişti.Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılmasına karar vermişti.Normal şartlarda Mayıs 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerin, ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtilmişti.Ancak Cumhurbaşkanı Aun, seçimlerin öne alınması halinde lojistik yetersizlik ve diasporanın oy kullanmayacağı gerekçesiyle karara itiraz etmiş ve yeniden görüşülmesi için Mecli'e göndermişti.Lübnan Meclisi, 28 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın itirazına rağmen oy çokluğuyla genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırdı.Anayasa Mahkemesi ise 21 Aralık'ta duruma müdahale etmiş, seçimlerin öne çekilmesi kararını kabul etmeyerek Anayasa'ya göre mayısta yapılmasını onaylamıştı.

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