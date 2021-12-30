https://tr.sputniknews.com/20211230/mebden-mulakat-sonucu-itirazlarina-iliskin-aciklama-sonuclar-14-ocak-2022-tarihinde-belli-olacak-1052241227.html

MEB: Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmaktadır

MEB: Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmaktadır

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapıldığını, herhangi bir öğretmen... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T00:22+0300

2021-12-30T00:22+0300

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kemal kılıçdaroğlu

öğretmen atamaları

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatta belirtildiği üzere başvuran adayların KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandığı ve bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava, her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrıldığı hatırlatıldı.Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı anlatılan açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konularının ve ağırlıklarının belirtildiği aktarıldı.Adayların eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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meb, mülakat, basın açıklaması, kemal kılıçdaroğlu, öğretmen atamaları