https://tr.sputniknews.com/20211230/rusyadan-internet-kontrol-duzenlemeleriyle-ilgili-uluslararasi-anlasma-imzalama-onerisi-1052245116.html

Rusya'dan internet kontrol düzenlemeleriyle ilgili uluslararası anlaşma imzalama önerisi

Rusya'dan internet kontrol düzenlemeleriyle ilgili uluslararası anlaşma imzalama önerisi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov, Moskova'nın uluslararası internet kontrol düzenlemeleri ile ilgili anlaşma imzalanmasını önerdiğini söyledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T03:33+0300

2021-12-30T03:33+0300

2021-12-30T03:33+0300

dünya

rusya

oleg sıromolotov

düzenleme

internet

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Sputnik’e verdiği röportajda Moskova’nın uluslararası internet kontrol düzenlemeleri ile ilgili anlaşma imzalanmasını önerdiğini ifade etti.Sıromolotov, "Rusya, internet kontrolünün uluslararası hale getirilmesinden ve devletlerin bu sürece eşit bir şekilde katılımından, devletlerin İnternet'in ulusal segmentini düzenlemeye yönelik egemen haklarının korunmasından ve internet ağının kontrolünün devletlerarası düzeyde düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasından yanadır" ifadelerini kullandı.Rus diplomat, anlaşmanın ancak tüm devletler tarafından kabul edilmesi halinde verimli olacağının altını çizdi.Sıromolotov ayrıca, Rusya'nın faaliyetlerinde ‘istisnasız tüm medikal ve sosyal ekspertiz araştırma komisyonlarının ve çalışma gruplarının çalışmaları dahil en aktif rol aldığı’ Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kapsamında tartışıldığını da sözlerine ekledi.

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