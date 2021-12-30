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https://tr.sputniknews.com/20211230/tesla-745-bin-adet-elektrikli-otomobili-geri-cagiriyor-1052265233.html
Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor
Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor
ABD'deki otomobil güvenliği kurumu, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi tarafından üretilen 475 bin adet elektrikli otomobilin geri çağrıldığını duyurdu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T17:05+0300
2021-12-30T17:05+0300
dünya
abd
tesla
elektrikli otomobil
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Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tesla'nın ürettiği bir grup elektrikli araçlara monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini arttırma ihtimali olduğu belirtildi.Bu doğrultuda Tesla'nın 475 bin adet Model 3 ve Model S elektrikli araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/abdde-tesla-otomobillerine-guvenlik-sorusturmasi-1052017549.html
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abd, tesla, elektrikli otomobil

Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor

17:05 30.12.2021
© REUTERS / MATTHEW CHILDSTesla
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
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ABD'deki otomobil güvenliği kurumu, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi tarafından üretilen 475 bin adet elektrikli otomobilin geri çağrıldığını duyurdu.
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tesla'nın ürettiği bir grup elektrikli araçlara monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini arttırma ihtimali olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda Tesla'nın 475 bin adet Model 3 ve Model S elektrikli araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
DÜNYA
ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması
22 Aralık, 16:12
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