https://tr.sputniknews.com/20211230/tesla-745-bin-adet-elektrikli-otomobili-geri-cagiriyor-1052265233.html

Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor

Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor

ABD'deki otomobil güvenliği kurumu, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi tarafından üretilen 475 bin adet elektrikli otomobilin geri çağrıldığını duyurdu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T17:05+0300

2021-12-30T17:05+0300

2021-12-30T17:05+0300

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elektrikli otomobil

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Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tesla'nın ürettiği bir grup elektrikli araçlara monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini arttırma ihtimali olduğu belirtildi.Bu doğrultuda Tesla'nın 475 bin adet Model 3 ve Model S elektrikli araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/abdde-tesla-otomobillerine-guvenlik-sorusturmasi-1052017549.html

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abd, tesla, elektrikli otomobil