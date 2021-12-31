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https://tr.sputniknews.com/20211231/brezilyada-kokain-ele-gecirilen-turk-firmaya-ait-ozel-jet-sorusturmasinda-7-supheli-serbest-kaldi-1052283583.html
Brezilya'da kokain ele geçirilen Türk firmaya ait özel jet soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı
Brezilya'da kokain ele geçirilen Türk firmaya ait özel jet soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T08:08+0300
2021-12-31T08:08+0300
türkiye
brezilya
pilot
serbest bırakma
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Brezilya'da ağustos ayında bir İspanyol tarafından kiralanan Türkiye merkezli ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçaktaki 24 bavulda bin 304 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan 7 şüpheliden N.Ö.B. ve F.R.B. serbest bırakılırken, şüpheli Ş.Ö. tutuklama, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Ne olmuştu?İspanya vatandaşı Angel Alberto Gonzalez Valdes tarafından kiralanan ve 4 Ağustos’ta Brezilya'dan Brüksel'e gitmek üzere yola çıkan ACM Airlines şirketine ait özel uçakta Fortaleza Uluslararası Havaalanında yapılan kontrolde 24 bavul içerisinde 1 ton 304 kilogram kokain bulunmuştu.Bunun üzerine, Türk pilot Veli D. ile yolcu Valdes gözaltına alınmış, Brezilya adli makamlarınca tutuklanan Valdes, yargılama aşamasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede 24 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan pilot Veli D. ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmiş, bir süre sonra da hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti.Soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanından 26 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapan şüpheli pilot Veli D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Başsavcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ACM Airlines Özel Havacılık Şirketi yetkililerinden Ş.Ö ve L.Ö ile A.B.B, F.R.B, B.K.Ö. ve N.Ö.B'nin yakalanması için operasyon düzenlemişti.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan Türk pilot Veli D Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.Veli D'nin ifadesinde, uyuşturucularla bir ilgisi olmadığını ve valizleri araması gereken kişilerin havalimanının güvenlik birimleri olduğunu savunduğu öğrenilmişti.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Veli D'nin tutuklanmasına karar vermiş, M.Ö de soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınarak şüpheli sayısı 8'e yükselmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/brezilyada-uyusturucu-ele-gecirilen-jetin-pilotu-tutuklandi-1052236555.html
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brezilya, pilot, serbest bırakma

Brezilya'da kokain ele geçirilen Türk firmaya ait özel jet soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı

08:08 31.12.2021
© Twitter / SözcüBrezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı
Brezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Twitter / Sözcü
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Brezilya'da ağustos ayında bir İspanyol tarafından kiralanan Türkiye merkezli ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçaktaki 24 bavulda bin 304 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan 7 şüpheliden N.Ö.B. ve F.R.B. serbest bırakılırken, şüpheli Ş.Ö. tutuklama, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İspanya vatandaşı Angel Alberto Gonzalez Valdes tarafından kiralanan ve 4 Ağustos’ta Brezilya'dan Brüksel'e gitmek üzere yola çıkan ACM Airlines şirketine ait özel uçakta Fortaleza Uluslararası Havaalanında yapılan kontrolde 24 bavul içerisinde 1 ton 304 kilogram kokain bulunmuştu.
Bunun üzerine, Türk pilot Veli D. ile yolcu Valdes gözaltına alınmış, Brezilya adli makamlarınca tutuklanan Valdes, yargılama aşamasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede 24 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan pilot Veli D. ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmiş, bir süre sonra da hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanından 26 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapan şüpheli pilot Veli D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Başsavcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ACM Airlines Özel Havacılık Şirketi yetkililerinden Ş.Ö ve L.Ö ile A.B.B, F.R.B, B.K.Ö. ve N.Ö.B'nin yakalanması için operasyon düzenlemişti.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan Türk pilot Veli D Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.
Veli D'nin ifadesinde, uyuşturucularla bir ilgisi olmadığını ve valizleri araması gereken kişilerin havalimanının güvenlik birimleri olduğunu savunduğu öğrenilmişti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Veli D'nin tutuklanmasına karar vermiş, M.Ö de soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınarak şüpheli sayısı 8'e yükselmişti.
Brezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
TÜRKİYE
Brezilya'da 1.3 ton kokain ele geçirilen jetin Türk pilotu tutuklandı
29 Aralık, 21:21
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