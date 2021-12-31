https://tr.sputniknews.com/20211231/guney-kore-nft-tabanli-oyunlari-yasakliyor-1052293289.html

Güney Kore NFT tabanlı oyunları yasaklıyor

Güney Kore NFT tabanlı oyunları yasaklıyor

Seul yönetimi, Apple ve Google'ın, NFT tabanlı mobil oyunları uygulama mağazalarından kaldırmasını talep etti. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T13:14+0300

2021-12-31T13:14+0300

2021-12-31T13:18+0300

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Güney Kore hükümeti, kriptodan ilham alan NFT tabanlı 'oyna-kazan' (P2E) mobil oyunlarının piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik kararlar almaya hazırlanıyor.P2E oyunları, blok zinciri (blockchain) teknolojisini kullandıkları ve oyuncuların sadece oynayarak yatırım yapmalarına ve para kazanmalarına izin verdikleri için kripto meraklıları arasında son zamanlarda popülerlik kazanmaya devam ediyor.Bu uygulamaların çoğu, kullanıcıların uygulama içi ödüller kazanmak amacıyla kullanılabilecek, takas edilemeyen jetonları (NFT'ler) satın almalarını gerektiriyor.Ancak Güney Kore yasalarına göre, 10 bin Kore wonundan (8.42 dolar) daha fazla ödül sunan oyunlar ülke genelinde yasak. Hükümet kumar ve oyun konusunda yaş derecelendirmeleriyle ilgili katı düzenlemeler getirdi.Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın bir parçası olan Oyun Yönetimi Komitesi (GMC), NFT tabanlı P2E oyunlarını 'spekülatif para kazanma planları' olarak tanımladı ve uygulama içi satın alma gerektiren oyunları yasa dışı hale getirmek için harekete geçti.Bir GMC sözcüsü, "Oyunlardaki nakit ödüller kumar olarak kabul edilebilir" dedi.Oyunlar kesin olarak yasaklanmayacak olsa da, yeni düzenlemeler P2E oyunlarının hedef kitle bulmakta zorlanacağı ve Apple ile Google'ın uygulama mağazalarında bulunmamalarının erişimlerini daha da sınırlayacağı anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211222/nft-tabanli-oyunlar-uc-ayda-232-milyar-dolar-gelir-elde-etti-1052017046.html

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