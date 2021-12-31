https://tr.sputniknews.com/20211231/israil-abdden-31-milyar-dolarlik-helikopter-satin-alacak-1052293963.html

İsrail ve ABD arasında 3.1 milyar dolarlık savunma anlaşması

İsrail ve ABD arasında 3.1 milyar dolarlık savunma anlaşması

İsrail ABD'den 12 adet Lockheed Martin CH-53K helikopteri ve iki adet Boeing KC-46 tanker uçağı almak için 3.1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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israil

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lockheed martin

boeing

helikopter

tanker

israil savunma bakanlığı

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İsrail Savunma Bakanlığı, 12 adet Lockheed Martin CH-53K helikopteri ve iki adet Boeing KC-46 tanker uçağı almak için ABD ile 3.1 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu.Salı günü imzalandığı belirtilen anlaşma, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini arttırma amacı doğrultusunda 6 ilave helikopter satın alma opsiyonunu da içeriyor.İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ilk helikopterlerin İsrail'e 2026'da ulaşacağı belirtildi.Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Tuğgeneral Şimon Tsentsiper, yakıt ikmali için kullanılacak tanker uçaklarının 2025'ten önce teslim edilemeyeceğini kaydetti. İsrail'in tanker uçaklarının teslimatını öne çekmeye çalıştığını söyleyen Tsentsiper, anlaşma sonunda aldıkları Boeing KC-46 tanker uçağı sayısını 4'e çıkarmayı planladıklarını ifade etti.İsrail medyası, tanker uçakları alımının İran'ın nükleer tesislerine düzenlenecek bir hava saldırısında uzun menzillerde operasyon düzenlenebilmesi için hayati önem taşıyacağı yönünde iddialarda bulundu.

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abd, israil, uçak, lockheed martin, boeing, helikopter, tanker, israil savunma bakanlığı