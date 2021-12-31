Merkez Bankası: Üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 687 milyon dolar

Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklanmaya devam ediyor.Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı.Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
Merkez Bankası 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada dövize 3. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.
Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklanmaya devam ediyor.
Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.
Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.