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Türkiye
Merkez Bankası: Üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 687 milyon dolar
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211231/merkez-bankasi-ucuncu-doviz-mudahalesinin-buyuklugunu-acikladi-1052286311.html
Merkez Bankası: Üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 687 milyon dolar
Merkez Bankası: Üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 687 milyon dolar
Merkez Bankası 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada dövize 3. doğrudan müdahalenin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T10:14+0300
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merkez bankası
ekonomi
döviz
müdahale
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Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklanmaya devam ediyor.Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı.Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/merkez-bankasi-3-aralikta-yapilan-ikinci-mudahalenin-buyuklugu-504-milyon-dolar-1052074100.html
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merkez bankası, döviz, müdahale

Merkez Bankası: Üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 687 milyon dolar

10:14 31.12.2021 (güncellendi: 10:23 31.12.2021)
© REUTERS / Umit Bektas/File PhotoMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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Merkez Bankası 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada dövize 3. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.
Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklanmaya devam ediyor.
Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.
Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası: 3 Aralık'ta yapılan ikinci müdahalenin büyüklüğü 504 milyon dolar
24 Aralık, 10:13
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