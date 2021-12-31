https://tr.sputniknews.com/20211231/rus-senator-rusya-ve-abd-arasinda-suren-yogun-diyalog-iliskilerin-gelecegi-acisindan-umut-verici-1052295328.html
Rus senatör: Rusya ve ABD arasında süren yoğun diyalog ilişkilerin geleceği açısından umut verici
Rus senatör: Rusya ve ABD arasında süren yoğun diyalog ilişkilerin geleceği açısından umut verici
Rus Senatör Sergey Tsekov, Rusya ve ABD liderleri arasındaki yoğun diyalogun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtti. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T14:24+0300
2021-12-31T14:24+0300
2021-12-31T14:26+0300
vladimir putin
joe biden
dünya
abd
rusya
polonya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044062964_0:170:1800:1183_1920x0_80_0_0_07911e6029476ee6c76d2ece2e1c5515.jpg
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Rusya ve ABD liderleri arasındaki yoğun diyalogun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verici olduğunu söyledi.Sputnik’e konuşan Tsekov, ABD'nin Ukrayna'ya harp silahları konuşlandırmayacağı yönündeki açıklamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Rusya Devlet Başkanı ülkenin güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. ABD'nin Ukrayna'ya harp silahları konuşlandırmayacağı yönündeki açıklaması son derece önemli. Rusya ve ABD arasındaki diyalogun devam etmesi, hem dünyada, hem de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin azalması yönünde büyük umut veriyor” dedi.Senatör, ABD ve Avrupa'daki ‘şahinlerin’ Moskova ile Washington arasında başlayan diyaloğa karşı çıkacaklarına dikkat çekerek, “Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya bu olumlu gelişmeye karşı çıkacak. Ancak bunu engelleyemeyecekler” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/lavrov-abdli-askeri-yetkililerin-guvenlik-garantileri-muzakerelerine-katilmasi-rusya-icin-onemli-1052291386.html
rusya
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044062964_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_a06f098c1260480db9360328e407c747.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, joe biden, abd, rusya, polonya, ukrayna
Rus senatör: Rusya ve ABD arasında süren yoğun diyalog ilişkilerin geleceği açısından umut verici
14:24 31.12.2021 (güncellendi: 14:26 31.12.2021)
Rus Senatör Sergey Tsekov, Rusya ve ABD liderleri arasındaki yoğun diyalogun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtti.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Rusya ve ABD liderleri arasındaki yoğun diyalogun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verici olduğunu söyledi.
Sputnik’e konuşan Tsekov, ABD'nin Ukrayna'ya harp silahları konuşlandırmayacağı yönündeki açıklamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Rusya Devlet Başkanı ülkenin güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. ABD'nin Ukrayna'ya harp silahları konuşlandırmayacağı yönündeki açıklaması son derece önemli. Rusya ve ABD arasındaki diyalogun devam etmesi, hem dünyada, hem de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin azalması yönünde büyük umut veriyor” dedi.
Senatör, ABD ve Avrupa'daki ‘şahinlerin’ Moskova ile Washington arasında başlayan diyaloğa karşı çıkacaklarına dikkat çekerek, “Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya bu olumlu gelişmeye karşı çıkacak. Ancak bunu engelleyemeyecekler” diye konuştu.