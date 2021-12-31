https://tr.sputniknews.com/20211231/rus-senator-rusya-ve-abd-arasinda-suren-yogun-diyalog-iliskilerin-gelecegi-acisindan-umut-verici-1052295328.html

Rus senatör: Rusya ve ABD arasında süren yoğun diyalog ilişkilerin geleceği açısından umut verici

Rus senatör: Rusya ve ABD arasında süren yoğun diyalog ilişkilerin geleceği açısından umut verici

Rus Senatör Sergey Tsekov, Rusya ve ABD liderleri arasındaki yoğun diyalogun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtti. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T14:24+0300

2021-12-31T14:24+0300

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Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Rusya ve ABD liderleri arasındaki yoğun diyalogun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verici olduğunu söyledi.Sputnik’e konuşan Tsekov, ABD'nin Ukrayna'ya harp silahları konuşlandırmayacağı yönündeki açıklamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Rusya Devlet Başkanı ülkenin güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. ABD'nin Ukrayna'ya harp silahları konuşlandırmayacağı yönündeki açıklaması son derece önemli. Rusya ve ABD arasındaki diyalogun devam etmesi, hem dünyada, hem de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin azalması yönünde büyük umut veriyor” dedi.Senatör, ABD ve Avrupa'daki ‘şahinlerin’ Moskova ile Washington arasında başlayan diyaloğa karşı çıkacaklarına dikkat çekerek, “Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya bu olumlu gelişmeye karşı çıkacak. Ancak bunu engelleyemeyecekler” diye konuştu.

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vladimir putin, joe biden, abd, rusya, polonya, ukrayna