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Meriç Nehri'nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor
Meriç Nehri'nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor
Edirne’de Meriç ve Ergene nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Köy halkı, su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T23:25+0300
2022-01-01T23:25+0300
türkiye
edirne
sağanak yağış
kırklareli
taşkın
babaeski
ergene nehri
meriç nehri
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Bababeski ilçeleriyle, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçelerden geçen Ergene Nehri yatağından taşmış ve tarım arazileri su altında kalmıştı.Bulgaristan’da da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri’nin su seviyesinde de artış yaşanıyor.Ergene Nehri ile Meriç Nehri’nin birleştiği İpsala ilçesinde DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildi.DSİ’nin İpsala ilçesinde bulunan debi ölçüm istasyonunun verilerine göre, pazartesi günü 356 metreküp/saniye ölçülen debi bugün itibariyle 1210 metreküp/saniyeye yükseldi.Ergene ve Meriç Nehri’nin birleştiği alanda bulunan tarım arazileri su altında kaldı.Köy halkı, su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezmeye başladı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/edirneyi-saganak-yagis-yollar-kapandi-araclarda-mahsur-kalanlar-oldu-1051704441.html
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edirne, sağanak yağış, kırklareli, taşkın, babaeski, ergene nehri, meriç nehri

Meriç Nehri'nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor

23:25 01.01.2022
© İHA / Şener UrfaEdirne’de Meriç ve Ergene nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Köy halkı, su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezmeye başladı.
Edirne’de Meriç ve Ergene nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Köy halkı, su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© İHA / Şener Urfa
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Edirne’de Meriç ve Ergene nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Köy halkı, su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezmeye başladı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Bababeski ilçeleriyle, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçelerden geçen Ergene Nehri yatağından taşmış ve tarım arazileri su altında kalmıştı.
Bulgaristan’da da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri’nin su seviyesinde de artış yaşanıyor.
Ergene Nehri ile Meriç Nehri’nin birleştiği İpsala ilçesinde DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildi.

DSİ’nin İpsala ilçesinde bulunan debi ölçüm istasyonunun verilerine göre, pazartesi günü 356 metreküp/saniye ölçülen debi bugün itibariyle 1210 metreküp/saniyeye yükseldi.
Ergene ve Meriç Nehri’nin birleştiği alanda bulunan tarım arazileri su altında kaldı.
Köy halkı, su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezmeye başladı.
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