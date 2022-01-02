https://tr.sputniknews.com/20220102/ankarada-can-cekisirken-bulunan-9-kopekten-4u-oldu-1052322491.html

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ağızlarından köpük gelen ve sancıyla can çekişirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü öldü, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T10:04+0300

2022-01-02T10:04+0300

2022-01-02T10:04+0300

türkiye

ankara

köpek

ölüm

çubuk

tedavi

yavru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052322466_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_a7cf7e2bbb16913aa54fb6f4e667a542.jpg

Ankara-Çankırı yolunda boş arazideki sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancıyla kıvrandığını fark etti. Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.Gece saatlerinde köpeklerin bulundu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti.Ölen hayvanlar araziden toplanırken, 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi. Tedaviye alınan köpeklerin, bitkin düştükleri ve ağladıkları görüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220101/corumda-2-kopek-tufekle-vurularak-olduruldu-1052313459.html

türkiye

ankara

çubuk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, köpek, ölüm, çubuk, tedavi, yavru