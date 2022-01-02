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Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü
Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ağızlarından köpük gelen ve sancıyla can çekişirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü öldü, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T10:04+0300
2022-01-02T10:04+0300
türkiye
ankara
köpek
ölüm
çubuk
tedavi
yavru
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Ankara-Çankırı yolunda boş arazideki sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancıyla kıvrandığını fark etti. Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.Gece saatlerinde köpeklerin bulundu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti.Ölen hayvanlar araziden toplanırken, 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi. Tedaviye alınan köpeklerin, bitkin düştükleri ve ağladıkları görüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220101/corumda-2-kopek-tufekle-vurularak-olduruldu-1052313459.html
türkiye
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ankara, köpek, ölüm, çubuk, tedavi, yavru

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

10:04 02.01.2022
© DHAAnkara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü
Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ağızlarından köpük gelen ve sancıyla can çekişirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü öldü, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.
Ankara-Çankırı yolunda boş arazideki sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancıyla kıvrandığını fark etti.
Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.
Gece saatlerinde köpeklerin bulundu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti.

Ölen hayvanlar araziden toplanırken, 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi. Tedaviye alınan köpeklerin, bitkin düştükleri ve ağladıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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